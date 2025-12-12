Фон дер Ляйен раскритиковала Трампа и посоветовала "не вмешиваться в европейскую демократию"
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко раскритиковала положения новой Стратегии национальной безопасности США, которые, по ее мнению, могут нанести ущерб европейской демократии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале POLITICO.
"Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию... Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила фон дер Ляйен.
Критика стратегии США и реакция ЕС
POLITICO отмечает, что в Стратегии нацбезопасности США говорится о возможном "цивилизационном разрушении" Европы в ближайшие 20 лет, а также содержится критика действий ЕС, направленных против ультраправых партий.
Документ называет такие шаги "политической цензурой", что вызвало поддержку среди европейских ультраправых, в частности премьера Венгрии Виктора Орбана, и в России.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти тезисы только подтверждают необходимость инициативы "Щит демократии", которая должна усилить борьбу с иностранным вмешательством в избирательные процессы и онлайн-среду.
Позиция фон дер Ляйен
В своем выступлении глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европейский Союз должен "гордиться собой и своей силой" и не реагировать на внешние оценки, которые обесценивают Европу. Ее слова о необходимости защиты единства и европейских ценностей вызвали продолжительные аплодисменты присутствующих.
POLITICO также напомнило, что Дональд Трамп в недавнем интервью назвал Европу "упавшей" и управляемой "слабыми людьми", что только усугубляет напряженность между сторонами.
- Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Европа остается "сильной" и "объединенной" в поддержке Украины, отвечая на критику континента в обновленной Стратегии национальной безопасности США.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Европа должна стать более независимой от Соединенных Штатов.
- В свою очередь Кремль оценил новую стратегию нацбезопасности США как потенциально позитивную.
