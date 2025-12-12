РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12106 посетителей онлайн
Новости Стратегия нацбезопасности США
3 572 37

Фон дер Ляйен раскритиковала Трампа и посоветовала "не вмешиваться в европейскую демократию"

Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Трампа

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко раскритиковала положения новой Стратегии национальной безопасности США, которые, по ее мнению, могут нанести ущерб европейской демократии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале POLITICO.

"Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию... Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила фон дер Ляйен.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Критика стратегии США и реакция ЕС

POLITICO отмечает, что в Стратегии нацбезопасности США говорится о возможном "цивилизационном разрушении" Европы в ближайшие 20 лет, а также содержится критика действий ЕС, направленных против ультраправых партий.

Документ называет такие шаги "политической цензурой", что вызвало поддержку среди европейских ультраправых, в частности премьера Венгрии Виктора Орбана, и в России.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти тезисы только подтверждают необходимость инициативы "Щит демократии", которая должна усилить борьбу с иностранным вмешательством в избирательные процессы и онлайн-среду.

Читайте: Евросоюз находится в состоянии хаоса. Стоит заниматься безопасностью, потому что рядом агрессивная Россия, - Навроцкий

Позиция фон дер Ляйен 

В своем выступлении глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европейский Союз должен "гордиться собой и своей силой" и не реагировать на внешние оценки, которые обесценивают Европу. Ее слова о необходимости защиты единства и европейских ценностей вызвали продолжительные аплодисменты присутствующих.

POLITICO также напомнило, что Дональд Трамп в недавнем интервью назвал Европу "упавшей" и управляемой "слабыми людьми", что только усугубляет напряженность между сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен призвала предоставить Украине репарационный кредит: "Нет времени медлить"

Читайте также: "Два злодея, одна цель": немецкий Spiegel посвятил обложку "альянсу" Путина и Трампа

Автор: 

безопасность (1151) демократия (493) США (28606) Трамп Дональд (7245) Урсула фон дер Ляйен (681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Приємно , що хоть одна достойна людина поставила рудого
чванька на місце !
показать весь комментарий
12.12.2025 00:19 Ответить
+13
а чого це ти цитуєш месаги ************ медведа?
показать весь комментарий
12.12.2025 00:21 Ответить
+12
то кацап невиліковний.

навіть паспорта може не показувати - достатньо одного лексикону

.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може, це тільки початок наступу на мозолі збитої качки?
показать весь комментарий
12.12.2025 00:17 Ответить
Ви мали на увазі рудого качура Мак-Дака ?

.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:34 Ответить
а він качур, не качка? Може, я і помилявся... чи ні?
показать весь комментарий
12.12.2025 00:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OVpiv1Ux1EE&t=1s

Луценко обмальвоує все значно реалістисчніше й сумніше
показать весь комментарий
12.12.2025 02:30 Ответить
...Зеленський отримав все що хотів - безпеку для себе ... й пішов на йбний референдум сумістивши з виборами себе
показать весь комментарий
12.12.2025 02:32 Ответить
зе торгується за себе паралельно з непризнченням керівника офісу
показать весь комментарий
12.12.2025 02:33 Ответить
...й Європа готова здати Україну під корейский варіант?
показать весь комментарий
12.12.2025 02:41 Ответить
Луценко - але те що Україні обіцяють виписати як Кореї, це не Корея - це таке гарантували Грузії... Й по кусочку по кусочку її зʼїли й переварили на прорашистську
показать весь комментарий
12.12.2025 03:29 Ответить
а чого це ти цитуєш месаги ************ медведа?
показать весь комментарий
12.12.2025 00:21 Ответить
то кацап невиліковний.

навіть паспорта може не показувати - достатньо одного лексикону

.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:36 Ответить
що цікаво - за Пороха нещодавно топив....

Може, там роздвоєння особи? Чи дві особи на одному логіні... Нещодавно тут такий випадок був - мама писала з синового акка.
показать весь комментарий
12.12.2025 01:02 Ответить
Років чотири тому у мене подібне було - переглядав коментарі, і зустрів свій "нік" (тільки з "циферками"). А там така ахінея написана! Так відразу ж написав адміну. Прибрали...
показать весь комментарий
12.12.2025 02:56 Ответить
Нік то був не ваш - бо там були циферки .
показать весь комментарий
12.12.2025 05:28 Ответить
смотрю на тебя-73% неизлечимы.ок.пэши исчо.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:49 Ответить
Чувак, сходи додому, на страна.с..у..
показать весь комментарий
12.12.2025 00:53 Ответить
У тебя пейсы из трусов выглядывают .. из 73 процента будешь?
показать весь комментарий
12.12.2025 08:12 Ответить
А де, перед ким Урсула виступала, що її так цитують?
показать весь комментарий
12.12.2025 00:19 Ответить
Приємно , що хоть одна достойна людина поставила рудого
чванька на місце !
показать весь комментарий
12.12.2025 00:19 Ответить
це тільки початок !

чмарити чмо будуть усі - бо він набрид своїми бздурами

.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:37 Ответить
Стратегії нацбезпеки США йдеться про можливе "цивілізаційне руйнування" Європи у найближчі 20 років, Джерело: https://censor.net/ua/n3590029"
трампло просто не сказав про реалії США де "цивілізаційне руйнування" відбуваться просто зараз!
показать весь комментарий
12.12.2025 00:36 Ответить
скоріше моральний розклад трампа та його кровних родичів

Боже, помилуй Маланку !

.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:39 Ответить
Коли вже американці зададуть собі просте питання: якщо Трамп виглядить як агент "Краснофф", веде себе, як агент "Краснофф" і крякає, як агент "Краснофф", то може він і справді ворожий агент "Краснофф", який чи корумпований кремлем чи шантажований ним же.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:52 Ответить
Тут є одна проблема. Американці не знають хто такий агент «Краснофф» і як він виглядає.
показать весь комментарий
12.12.2025 02:54 Ответить
Так, ну тоді хай европка сама буде ссатимся і сратися рашки, ми самі розберемося, здадемо країни Балтії щоб пуйло заспокоїлося..десь це вже я чув чи читав
показать весь комментарий
12.12.2025 00:57 Ответить
Да он мне будет. Просто выйдет из НАТО и выведет войска из Европы. И попросит друга Вальдемара чуть поиграть танчиками вдоль границ стран Балтии. Сами попросите вмешаться в демократию. Трамп мудак, но не идиот. Тонко чувствует слабое место соперника. У Украины это зебоба с окружением и коррупция. У ЕС безопасность.
показать весь комментарий
12.12.2025 01:40 Ответить
А ті "танчики" у самої Росії, є? УВсі радянські запаси, які були накопичені в Росії, давно погоріли в полях України...
Я так думаю, хто-хто, а "країни Балтії" вже давно зрозуміли "нові віяння" військової доктрини, і не тільки допомагають нам з дронами, а й самі розробляють концепцію нового типу оборони - виробляють дрони для себе, готують операторів, та переймають наш досвід... Просто вони роблять це МОВЧКИ, я не теліпають язиком на всіх перехрестях, як це робить наш "Блазень" з "блазенятами"...
показать весь комментарий
12.12.2025 02:53 Ответить
шарішся тама, паралельний?
показать весь комментарий
12.12.2025 05:19 Ответить
угу, не вчіть нас демократії, а допоможіть захистися від кацапів. це ж пацифізм за чужий рахунок
показать весь комментарий
12.12.2025 02:05 Ответить
Трамп нападає на намагання ще не здурілих європейських політиків за їхню протидію ультраправим. Тим ультраправим, які жеруть з кремлівського корита. Які ще потрібні докази що цей рудий вилупок працює з ******, на *****, під ******. Про що каже голосування щодо Чорнобильської АЕС де США проголосували в унісон з росією, Білоруссю, КНДР, Венесуелою, Китаєм і іншими небагатьма вишкребками планети. Це вже повний розвал демократії у США. Зараз там диктує свої хатєлки ***** ротом дурачка Трампа.
показать весь комментарий
12.12.2025 02:06 Ответить
Насправді, все набагато гірше. Якби один тільки Трампиня працював на ******* чи просто душив свого зморшкуватого гусака вночі на його портрет - це було би ще півбіди. Адже за 3 роки так чи інакше він піде геть.
Біда в тому що іпанута мага-секта в Америці як і частина право-консервативних рухів в самому ЄС реально вважають парашників хорошим прикладом для наслідування. А ліберальну і толерантну Європу - ледь не імперією зла яку необхідно розвалити.
показать весь комментарий
12.12.2025 03:02 Ответить
Таке враження, що Трампу, як своєму "агенту впливу", кацапи включили команду "прямого тиску"... Бр "завуальований" не відіграє подібної ролі... Тобто, змушують прямо підтвердить свою роль в руйнуванні північноатлантичних та європейських інституцій...
показать весь комментарий
12.12.2025 02:46 Ответить
У Трамп швидко їде криша і він дряхліє на очах. В нього є декілька місяців до початку виборчої кампанії в Конгрес та Сенат США, де він, та республіканці, сподіваюсь, отримають дірку від бублика. Після цього у Трампа почнеться новий етап життя, який приведе його або в буцигарню, або в дурдом. США ще довго будуть відригувати роки правління цього маразматика. Правда неясно, що буде робити Венс, коли Трампа пов'яжуть санітари.
показать весь комментарий
12.12.2025 06:27 Ответить
Фуйдейляр нехай подивиться яку демократію боневтік с дерьмаком зробив в Україні щоб сидіти у корита
показать весь комментарий
12.12.2025 07:16 Ответить
От як взяти участь в тому Щиті демократії?
Боюсь, що там кацапи вже сидять і ногами двері відкривають
Тактика цього гнидного племені в Європі-
лізти тоуди, де можна всі демократичні процеси контролювати
Їх повно, як лайна, в Ратхаусах, поліції, вже і в Бундестазі.
Смердить і тут ними...
показать весь комментарий
12.12.2025 07:35 Ответить
В ЄС нема демократії є бюрократія, чи н овничий тоталітаризм диктатура бюрократії, нічим не краща за Путінську диктатуру. Я проти вступу в ЄС і НАТО
показать весь комментарий
12.12.2025 08:35 Ответить
 
 