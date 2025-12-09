РУС
Мерц о новой стратегии нацбезопасности США: Европа должна стать более независимой

Мерц о стратегии нацбезопасности США

Новая стратегия национальной безопасности США подтвердила, что Европа должна стать более независимой от Соединенных Штатов, в частности в сфере безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Этот документ подтвердил мою оценку того, что мы в Европе, в Германии тоже, должны стать более независимыми от США в сфере безопасности. Это не сюрприз, но это подтвердилось снова. Это теперь задокументировано", - сказал Мерц.

Также он отверг представление о том, что европейской демократии нужно "спасение".

"Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы американцы сейчас спасали демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы справились бы с этим сами", - подчеркнул Мерц.

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

  • Переориентация на американский континент;
  • Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";
  • Пересмотр отношений с Европой;
  • Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;
  • Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

Тауруси давай!
09.12.2025 17:45 Ответить
Йде ло кінця 6-ий рік повного краху м"якотілого ЄС
09.12.2025 17:53 Ответить
Головне, що б не було запізно становитись незалежними та дорослими.
09.12.2025 18:00 Ответить
Пиз*аболы. Скільки років вас про це просять. Базікають без кінця, а самі все міцніше чіпляються за ногу.
09.12.2025 18:51 Ответить
У нас в Германии Мерца называют Meister der Großen Spuken, что означает большой плевок не более! Где Таурус, который он требовал от Шольц? Где обещания,которые он давал на выборах.! Ничего!Не верю!С таким низким рейтингом никого не было за такой короткий срок!У Него нет авторитета в стране!Просто очередное пустое послание!Жаль!
09.12.2025 19:48 Ответить
 
 