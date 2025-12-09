Мерц о новой стратегии нацбезопасности США: Европа должна стать более независимой
Новая стратегия национальной безопасности США подтвердила, что Европа должна стать более независимой от Соединенных Штатов, в частности в сфере безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Этот документ подтвердил мою оценку того, что мы в Европе, в Германии тоже, должны стать более независимыми от США в сфере безопасности. Это не сюрприз, но это подтвердилось снова. Это теперь задокументировано", - сказал Мерц.
Также он отверг представление о том, что европейской демократии нужно "спасение".
"Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы американцы сейчас спасали демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы справились бы с этим сами", - подчеркнул Мерц.
Что предшествовало?
- На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Основные положения новой оборонной стратегии США
- Переориентация на американский континент;
- Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";
- Пересмотр отношений с Европой;
- Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;
- Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.
