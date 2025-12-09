Мерц про нову стратегію нацбезпеки США: Європа має стати більш незалежною

Нова стратегія національної безпеки США підтвердила, що Європа має стати більш незалежною від Сполучених Штатів, зокрема у сфері безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок канцлер німеччини Фрідріх Мерц.

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"Цей документ підтвердив мою оцінку того, що ми в Європі, в Німеччині теж, повинні стати більш незалежними від США в сфері безпеки. Це не сюрприз, але це підтвердилося знову. Це тепер задокументовано", - сказав Мерц.

Також він відкинув уявлення про те, що європейській демократії потрібен "порятунок".

"Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб американці зараз рятували демократію в Європі. Якби її потрібно було рятувати, ми впоралися б з цим самі", - наголосив Мерц.

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Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Основні положення нової оборонної стратегії США