Мерц про нову стратегію нацбезпеки США: Європа має стати більш незалежною
Нова стратегія національної безпеки США підтвердила, що Європа має стати більш незалежною від Сполучених Штатів, зокрема у сфері безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок канцлер німеччини Фрідріх Мерц.
"Цей документ підтвердив мою оцінку того, що ми в Європі, в Німеччині теж, повинні стати більш незалежними від США в сфері безпеки. Це не сюрприз, але це підтвердилося знову. Це тепер задокументовано", - сказав Мерц.
Також він відкинув уявлення про те, що європейській демократії потрібен "порятунок".
"Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб американці зараз рятували демократію в Європі. Якби її потрібно було рятувати, ми впоралися б з цим самі", - наголосив Мерц.
Що передувало?
- Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
- У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.
Основні положення нової оборонної стратегії США
- Переорієнтація на Американський континент;
- Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";
- Перегляд відносин з Європою;
- Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;
- Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.
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