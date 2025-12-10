Стармер ответил на критику ЕС по Стратегии нацбезопасности США: "Европа сильна и объединена"

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Европа остается "сильной" и "единой" в поддержке Украины, отвечая на критику континента в обновленной Стратегии национальной безопасности США.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я вижу сильную Европу, объединенную в поддержке Украины и наших давних ценностей свободы и демократии, и я всегда буду отстаивать эти свободы", - сказал Стармер.

В обновленной стратегии США утверждается, что Европа якобы переживает "цивилизационное уничтожение" из-за десятилетий экономического спада и политических и культурных провалов. Также в документе говорится, что европейские союзники препятствуют усилиям США по завершению войны России против Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник резко осудил Европу, назвав ее "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча "Коалиции желающих" состоится 11 декабря, - Макрон

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц о новой стратегии нацбезопасности США: Европа должна стать более независимой

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные - не только военные - угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о критике США по поводу подавления свобод в ЕС на фоне новой стратегии нацбезопасности: "Направьте на Россию"