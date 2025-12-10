Стармер ответил на критику ЕС по Стратегии нацбезопасности США: "Европа сильна и объединена"
Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Европа остается "сильной" и "единой" в поддержке Украины, отвечая на критику континента в обновленной Стратегии национальной безопасности США.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Я вижу сильную Европу, объединенную в поддержке Украины и наших давних ценностей свободы и демократии, и я всегда буду отстаивать эти свободы", - сказал Стармер.
В обновленной стратегии США утверждается, что Европа якобы переживает "цивилизационное уничтожение" из-за десятилетий экономического спада и политических и культурных провалов. Также в документе говорится, что европейские союзники препятствуют усилиям США по завершению войны России против Украины.
Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник резко осудил Европу, назвав ее "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми.
Что предшествовало?
- На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Основные положения новой оборонной стратегии США
- Переориентация на американский континент;
- Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";
- Пересмотр отношений с Европой;
- Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;
- Фокус на многомерные - не только военные - угрозы.
***** з труселів вистрибує, щоби до цього призвести
Криза залаштункової дипломатії Трумпа з хйлом ...
Й якщо подивитися пір у Соловйова , як Трамп сдєлал Європу та ще почекати що отримає Трамп в СЕНАТІ вже після Різдва... То не все так погано. Копняків Європа вже отримала достатньо , й може не погано що Британія зараз як окрема одиниця АТИТРАМПІЗМУ
Беремо приклад із джентльменів!