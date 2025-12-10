Стармер відповів на критику ЄС у Стратегії нацбезпеки США: "Європа сильна і об’єднана"
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Європа залишається "сильною" та "об’єднаною" у підтримці України, відповідаючи на критику континенту в оновленій Стратегії національної безпеки США.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Я бачу сильну Європу, об'єднану в підтримці України та наших давніх цінностей свободи й демократії, і я завжди буду відстоювати ці свободи", - сказав Стармер.
В оновленій стратегії США стверджується, що Європа нібито переживає "цивілізаційне знищення" через десятиліття економічного спаду і політичних та культурних провалів. Також у документі йдеться, що європейські союзники перешкоджають зусиллям США щодо завершення війни Росії проти України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок різко засудив Європу, назвавши її "загниваючою" групою країн, очолюваних "слабкими" людьми.
Що передувало?
- Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
- У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.
Основні положення нової оборонної стратегії США
- Переорієнтація на Американський континент;
- Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";
- Перегляд відносин з Європою;
- Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;
- Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.
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