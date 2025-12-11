Евросоюз находится в состоянии хаоса. Стоит заниматься безопасностью, потому что рядом агрессивная Россия, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Европе стоит больше заниматься своей безопасностью.

об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Заявление польского лидера

По словам Навроцкого, страны Центральной Европы "уже долгие годы говорили" о "кризисе и хаосе" в ЕС.

"Европа занимается не теми делами, которые являются самыми важными. Такими, как, например, безопасность нашего региона. Мы рядом с агрессивной, имперской Россией, и занимаемся теми делами, которые важны для того, чтобы Европа существовала. Здесь, в Латвии, в Польше, Румынии, начинается безопасность Европы", - подчеркнул он.

Стратегия США

Комментируя Стратегию нацбезопасности США, президент Польши сказал, что это не может быть сюрпризом ни для кого, кто следит за высказываниями Трампа.

По его мнению, позиция Трампа не противоречит тому, что Европе стоит самой брать ответственность за свою безопасность, самим платить за свою безопасность.

"Европейский Союз находится в состоянии хаоса, и суть демократии – говорить об этом. Я как человек поддерживаю участие Польши в Европейском Союзе, и нам нужно задать вопрос Европейскому Союзу: идет ли он в правильном направлении?" – добавил польский лидер.

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

