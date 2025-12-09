Навроцкий надеется на визит Зеленского в Варшаву

Президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Варшаву, подчеркивая необходимость "симметрии в отношениях между Польшей и Украиной".

Об этом в соцсети X написал глава канцелярии Збигнев Богуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Республики Польша также выразил надежду, что президент Зеленский посетит его в Варшаве для обсуждения текущих вопросов Польши с Украиной", - написал он.

Как отмечается, Польша "заслуживает благодарности и уважения со стороны Украины за большую помощь, оказанную польским государством и поляками после начала полномасштабной российской агрессии".

Польша требует симметрии в отношениях

Богуцкий также приводит слова Навроцкого: "Я последовательно требую симметрии в отношениях между Польшей и Украиной". Отмечается, что, учитывая огромные усилия польского народа по оказанию военной и гуманитарной помощи Украине, Польша остается постоянной, неизменной и стратегической опорой для Украины.

Президент Навроцкий надеется, что "президент Владимир Зеленский будет уважать эти усилия поляков, будет открыт к определенным предложениям польского государства и выразит благодарность польским солдатам, польским гражданам и польскому государству в рамках стратегической поддержки Украины".

Польша выполняет свои обязательства

В то же время, по словам Богуцкого, президент Польши подчеркивает, что поддержка Украины остается тем, что "фундаментально объединяет Польшу и Украину".

Он подчеркнул, что Польша полностью выполняет свои союзнические обязательства.

Что предшествовало?