Навроцкий надеется на визит Зеленского в Варшаву
Президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Варшаву, подчеркивая необходимость "симметрии в отношениях между Польшей и Украиной".
Об этом в соцсети X написал глава канцелярии Збигнев Богуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Республики Польша также выразил надежду, что президент Зеленский посетит его в Варшаве для обсуждения текущих вопросов Польши с Украиной", - написал он.
Как отмечается, Польша "заслуживает благодарности и уважения со стороны Украины за большую помощь, оказанную польским государством и поляками после начала полномасштабной российской агрессии".
Польша требует симметрии в отношениях
Богуцкий также приводит слова Навроцкого: "Я последовательно требую симметрии в отношениях между Польшей и Украиной". Отмечается, что, учитывая огромные усилия польского народа по оказанию военной и гуманитарной помощи Украине, Польша остается постоянной, неизменной и стратегической опорой для Украины.
Президент Навроцкий надеется, что "президент Владимир Зеленский будет уважать эти усилия поляков, будет открыт к определенным предложениям польского государства и выразит благодарность польским солдатам, польским гражданам и польскому государству в рамках стратегической поддержки Украины".
Польша выполняет свои обязательства
В то же время, по словам Богуцкого, президент Польши подчеркивает, что поддержка Украины остается тем, что "фундаментально объединяет Польшу и Украину".
Он подчеркнул, что Польша полностью выполняет свои союзнические обязательства.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
- В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
- В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
