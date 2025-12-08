РУС
857

Зеленский готов приехать в Польшу на встречу с Навроцким: "Нужна дата"

зеленский,навроцкий

Президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 8 декабря, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский готов встретиться с Навроцким

"Что касается президента Польши, я с удовольствием встретился с ним... Я его пригласил и сказал, выбирайте, пожалуйста, дату... любую дату выбирайте, я с удовольствием встречусь... и с господином Навроцким. Президент Польши, в свою очередь, я недавно слышал сигнал в СМИ, что он меня пригласил... Мне нужна дата, и тогда, если президент официально-неофициально, как он хочет, пригласит и предложит дату, безусловно, я приеду с официальным визитом в Польшу, для меня это важно", - сказал глава государства.

Читайте также: Глава Бюро международной политики Пшидач: Если Зеленский хочет встретиться с Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Польшу

Украина благодарна за помощь

Кроме этого, Зеленский заявил, что "мы уважаем Польшу, мы благодарны Польше за то, что они приютили наших людей, помогают и поддерживают".

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
  • В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".

Читайте также: Надеюсь, что Зеленский примет мое приглашение в Варшаву, - Навроцкий

Зеленский Владимир Польша Навроцкий Кароль
+5
будет ездить, пока народ не забудет про раскрытие его коррупционных схем с ФСБшниками - Миндичами и Деркачами.
08.12.2025 21:51 Ответить
+3
Ні, тварь, ти сиди, падло в Україні, а не по планеті шастай! Сиди, як усі люди , під ракетно-шахедним поносом та без світла і тепла! Досить вже вояжі собі влаштовувати, ******* гундоса, за наш рахунок! Розділяй долю свого народу, тварь, а не шопінги для своєї смердючої скумбрії влаштовуй!
08.12.2025 21:58 Ответить
+2
Та мабуть вже всьо, ніхто не хоче бачити лузера і корупціонера , якщо сам до поляків напрошується.
08.12.2025 21:56 Ответить
будет ездить, пока народ не забудет про раскрытие его коррупционных схем с ФСБшниками - Миндичами и Деркачами.
08.12.2025 21:51 Ответить
Боїться бути в Києві ....🤣🤣🤣 там НАБУ може за ним прийти..тому і літає
08.12.2025 21:57 Ответить
дурне поїхало в турне...
08.12.2025 21:51 Ответить
Та мабуть вже всьо, ніхто не хоче бачити лузера і корупціонера , якщо сам до поляків напрошується.
08.12.2025 21:56 Ответить
Хоть би не забув зеленський, про вантаж з літаків(з Василькова) забрати в Україну, з Варшави!! Бо геть забудеться!?!?
08.12.2025 21:55 Ответить
Ні, тварь, ти сиди, падло в Україні, а не по планеті шастай! Сиди, як усі люди , під ракетно-шахедним поносом та без світла і тепла! Досить вже вояжі собі влаштовувати, ******* гундоса, за наш рахунок! Розділяй долю свого народу, тварь, а не шопінги для своєї смердючої скумбрії влаштовуй!
08.12.2025 21:58 Ответить
Так скумбрія з головастиками на вільному вигулі..
08.12.2025 22:02 Ответить
>Розділяй долю свого народу, тварь, а не шопінги для своєї смердючої скумбрії влаштовуй!

розділить, в ізраїлі, коли покине знесилену Україну.
08.12.2025 22:10 Ответить
А, ну так. Українці - це ж не його народ.
08.12.2025 22:23 Ответить
В Зелі вже й так каша в голові а тут Навроцький
08.12.2025 21:59 Ответить
А на що тільки не готове це безтолкове чмо? Хтось тільки - но відкриє писок, а ішак вже готовий. Але от біда - результат навіть не нульовий.
08.12.2025 22:01 Ответить
Походу може так статися, що "слуги" здадуть не тільки смотрящего, а й хозяїна поки він у роз'їздах.
08.12.2025 22:03 Ответить
Це йому не Дуда , в дупу заглядати не буде ,а пошле на хрін.
08.12.2025 22:07 Ответить
Про вступ у НАТО вже навіть й не згадують.
08.12.2025 22:07 Ответить
Їхати може,щоб порадувати тисячі українців своїм виглядом в одязі гопника.
08.12.2025 22:08 Ответить
які "розумні" коментатори.

Їхати потрібно подабається чи ні, бо Польша це хаб, вйськової зброї.
Навіть потрібно подякувати.
08.12.2025 22:13 Ответить
 
 