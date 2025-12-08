Зеленский готов приехать в Польшу на встречу с Навроцким: "Нужна дата"

Президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 8 декабря, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский готов встретиться с Навроцким

"Что касается президента Польши, я с удовольствием встретился с ним... Я его пригласил и сказал, выбирайте, пожалуйста, дату... любую дату выбирайте, я с удовольствием встречусь... и с господином Навроцким. Президент Польши, в свою очередь, я недавно слышал сигнал в СМИ, что он меня пригласил... Мне нужна дата, и тогда, если президент официально-неофициально, как он хочет, пригласит и предложит дату, безусловно, я приеду с официальным визитом в Польшу, для меня это важно", - сказал глава государства.

Украина благодарна за помощь

Кроме этого, Зеленский заявил, что "мы уважаем Польшу, мы благодарны Польше за то, что они приютили наших людей, помогают и поддерживают".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.

В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".

