Зеленський готовий приїхати в Польщу на зустріч з Навроцьким: "Потрібна дата"

Президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 8 грудня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський готовий зустрітися із Навроцьким

"Що стосується президента Польщі, я з задоволенням зустрінувся з ним… Я його запросив і сказав, обирайте будь ласка дату... будь-яку дату обирайте, я з задоволенням зустрінусь… і з паном Навроцьким. Президент Польщі, в свою чергу, я нещодавно чув сигнал в медіа, що він мене запросив… Мені потрібна дата і тоді, якщо президент офіційно-неофіційно, як він хоче, запросить і запропонує дату, безумовно я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо", - сказав очільник держави.

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Україна вдячна за допомогу

Крім цього, Зеленський заявив, що "ми поважаємо Польщу, ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, допомагають та підтримують".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки в подальшому - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".

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