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Новини відносини України та Польщі Зустріч Навроцького та Зеленського
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Зеленський готовий приїхати в Польщу на зустріч з Навроцьким: "Потрібна дата"

зеленський,навроцький

Президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 8 грудня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський готовий зустрітися із Навроцьким

"Що стосується президента Польщі, я з задоволенням зустрінувся з ним… Я його запросив і сказав, обирайте будь ласка дату... будь-яку дату обирайте, я з задоволенням зустрінусь… і з паном Навроцьким. Президент Польщі, в свою чергу, я нещодавно чув сигнал в медіа, що він мене запросив… Мені потрібна дата і тоді, якщо президент офіційно-неофіційно, як він хоче, запросить і запропонує дату, безумовно я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо", - сказав очільник держави.

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Україна вдячна за допомогу

Крім цього, Зеленський заявив, що "ми поважаємо Польщу, ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, допомагають та підтримують".

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.
  • У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки в подальшому - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Польща (9395) Навроцький Кароль (162)
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Топ коментарі
+10
Ні, тварь, ти сиди, падло в Україні, а не по планеті шастай! Сиди, як усі люди , під ракетно-шахедним поносом та без світла і тепла! Досить вже вояжі собі влаштовувати, ******* гундоса, за наш рахунок! Розділяй долю свого народу, тварь, а не шопінги для своєї смердючої скумбрії влаштовуй!
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08.12.2025 21:58 Відповісти
+9
будет ездить, пока народ не забудет про раскрытие его коррупционных схем с ФСБшниками - Миндичами и Деркачами.
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08.12.2025 21:51 Відповісти
+7
дурне поїхало в турне...
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08.12.2025 21:51 Відповісти

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