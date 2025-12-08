Зеленський готовий приїхати в Польщу на зустріч з Навроцьким: "Потрібна дата"
Президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 8 грудня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський готовий зустрітися із Навроцьким
"Що стосується президента Польщі, я з задоволенням зустрінувся з ним… Я його запросив і сказав, обирайте будь ласка дату... будь-яку дату обирайте, я з задоволенням зустрінусь… і з паном Навроцьким. Президент Польщі, в свою чергу, я нещодавно чув сигнал в медіа, що він мене запросив… Мені потрібна дата і тоді, якщо президент офіційно-неофіційно, як він хоче, запросить і запропонує дату, безумовно я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо", - сказав очільник держави.
Україна вдячна за допомогу
Крім цього, Зеленський заявив, що "ми поважаємо Польщу, ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, допомагають та підтримують".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.
- У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки в подальшому - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".
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