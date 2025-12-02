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Новини Візит Навроцького до України
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Навроцький поки не планує їхати до України, необхідні "відповідні рішення" Києва, - канцелярія президента Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки в подальшому - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення"

Про це заявив у вівторок голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Візит Навроцького

"Поки що таких планів немає, немає конкретної дати. Колись, у майбутньому, я можу уявити, що такі візити відбудуться, якщо Київ прийме відповідні рішення", - зазначив Пшидач, відповідваючи на запитання, чи Навроцький поїде до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща допомагає українським біженцям останній рік, - Навроцький

Мирні перемовини

Торкаючись питання переговорів США-Росія у справі України Пшидач зазначив, що у нього немає повної довіри до компетенцій Стіва Віткоффа на східноєвропейському напрямку. За його словами, у нього більше довіри викликають інші політики американської адміністрації, зокрема держсекретар Марко Рубіо, який має більші знання і досвід у східноєвропейській політиці.

Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі висловив думку, що російський диктатор Путін не зацікавлений у будь-яких мирних домовленостях з Україною.

"Ну хіба у випадку, якщо вони на 110% відповідатимуть його інтересам, а цього допустити не можна", - констатував Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцький запросив Зеленського до Польщі на тлі нестачі "симетрії" у відносинах з Україною

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

Автор: 

Польща (9371) Навроцький Кароль (155)
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Топ коментарі
+9
С такими союзниками враги не нужны.
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02.12.2025 12:31 Відповісти
+6
та можеш взагалі не приїздити.
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02.12.2025 12:44 Відповісти
+4
Забули поляки, як у придушення Варшавського повстання брали участь росіяни (РОНА) у складі німецьких підрозділів. А то ж до рашистів у них чомусь претензій нема.
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02.12.2025 13:04 Відповісти
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Диктатор Юзеф Пілсудський про поляків.
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02.12.2025 12:11 Відповісти
Те ж саме, тільки іншими словами, казав про поляків та Польщу, і Черчіль...
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02.12.2025 21:25 Відповісти
але дурень! Дочекається "відповідних рішень Москви"
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02.12.2025 12:15 Відповісти
С такими союзниками враги не нужны.
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02.12.2025 12:31 Відповісти
та можеш взагалі не приїздити.
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02.12.2025 12:44 Відповісти
Забули поляки, як у придушення Варшавського повстання брали участь росіяни (РОНА) у складі німецьких підрозділів. А то ж до рашистів у них чомусь претензій нема.
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02.12.2025 13:04 Відповісти
Поляки завжди "**********" лише на слабших себе (або на таких, якими когось вважали). Проти сильніших виступали завжди не вони... Або литвини (білоруси), або українці... А вони тільки з-за спини їх "піддрочували". У останньому повстанні проти царизму, полякими там і не пахло - основна маса повстанців були з земель колишнього ВКЛ. У у часи "хмельниччини" поляки, взагалі, стравили два народи - основною удароню силою у протистоянні з українцями були "полки литовські" (тобто, білоруська шляхта).
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02.12.2025 21:24 Відповісти
Я би не хотіла чорнити Польшу взагалі, треба не забувати про їх допомогу нам на початку війни. Що стосується білорусів, то це абсолютні союзники росії, причому і на побутовому рівні, ніякої поваги у мене до них. З Польщею, впевнена, ми не допрацьовуємо.
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03.12.2025 00:34 Відповісти
Я не "чорню"... Я просто даю більш-менш об"єктивну характеристику ... Так само як і білорусам... Вони не "абсолютні союзники... Вони, просто, "безхребетні"... Булм сильними поляки - вони заних "тягли"... Стали сильними кацапи - упокорилися їм... Писав уже тут - єдиний накрод, що не мав національно-визвольного руху, в період ІІ Світової війни... Служили німцям, полякам, та НКВС - а своєї самосвідомості не було...
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03.12.2025 03:28 Відповісти
Цілком погоджуюся.
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03.12.2025 09:33 Відповісти
Але насправді нас в спину вдарив "братский российский народ" да завжди віками бив да і білоруси такі ж самі.
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03.12.2025 09:32 Відповісти
З одного боку плєшива собака про пєчєнєгів тороче без кінця, інший про вАлинскую рЄзню.
От же ж послав Бог сусідів нам...
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02.12.2025 13:24 Відповісти
 
 