Навроцький поки не планує їхати до України, необхідні "відповідні рішення" Києва, - канцелярія президента Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки в подальшому - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення"

Про це заявив у вівторок голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Візит Навроцького

"Поки що таких планів немає, немає конкретної дати. Колись, у майбутньому, я можу уявити, що такі візити відбудуться, якщо Київ прийме відповідні рішення", - зазначив Пшидач, відповідваючи на запитання, чи Навроцький поїде до Києва.

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Мирні перемовини

Торкаючись питання переговорів США-Росія у справі України Пшидач зазначив, що у нього немає повної довіри до компетенцій Стіва Віткоффа на східноєвропейському напрямку. За його словами, у нього більше довіри викликають інші політики американської адміністрації, зокрема держсекретар Марко Рубіо, який має більші знання і досвід у східноєвропейській політиці.

Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі висловив думку, що російський диктатор Путін не зацікавлений у будь-яких мирних домовленостях з Україною.

"Ну хіба у випадку, якщо вони на 110% відповідатимуть його інтересам, а цього допустити не можна", - констатував Пшидач.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.