Польща допомагає українським біженцям останній рік, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про підтримку українських громадян після внесення поправок, які, на його думку, роблять документ справедливим для поляків.

За словами Навроцького, закон про допомогу українським біженцям, який надійшов на його підпис в серпні цього року, містив положення про надання безробітним українцям виплат за програмою "800+" (щомісячна допомога на дитину в розмірі 800 злотих, яку отримують сім’ї з дітьми до 18 років), тому він наклав на нього вето.

Закон був підписаний лише після внесення поправок

Згодом президент Польщі підписав відредагований урядом законопроєкт про допомогу громадянам України, що продовжує легальний статус українських біженців до 4 березня 2026 року, але посилює умови для отримання соціальних пільг.

"Я підписав закон вже вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив, і коли нас дивиться прем’єр-міністр і парламентська більшість, то нагадую, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє", – сказав він.

Окрім цього, Навроцький наголосив на необхідності ставитися до української меншини з належною повагою, водночас на рівні з іншими національними меншинами в Польщі.

"Ми перебуваємо на такому соціальному етапі, до якого ми дозріли, і я сподіваюся, що уряд працює над рішеннями, які забезпечать наш добробут і комфортне проживання громадян України в нашій країні (...) і ми не потрапимо через уряд у хаос у березні наступного року", – додав він.

