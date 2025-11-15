Польша помогает украинским беженцам последний год, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о поддержке украинских граждан после внесения поправок, которые, по его мнению, делают документ справедливым для поляков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Interia Wydarzenia.

По словам Навроцкого, закон о помощи украинским беженцам, который поступил на его подпись в августе этого года, содержал положение о предоставлении безработным украинцам выплат по программе "800+" (ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых, которое получают семьи с детьми до 18 лет), поэтому он наложил на него вето.

Закон был подписан только после внесения поправок

Впоследствии президент Польши подписал отредактированный правительством законопроект о помощи гражданам Украины, который продлевает легальный статус украинских беженцев до 4 марта 2026 года, но ужесточает условия для получения социальных льгот.

"Я подписал закон уже во второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, и когда нас смотрит премьер-министр и парламентское большинство, то напоминаю, что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз", – сказал он.

Кроме того, Навроцкий подчеркнул необходимость относиться к украинскому меньшинству с должным уважением, наравне с другими национальными меньшинствами в Польше.

"Мы находимся на таком социальном этапе, к которому мы созрели, и я надеюсь, что правительство работает над решениями, которые обеспечат наше благосостояние и комфортное проживание граждан Украины в нашей стране (...) и мы не попадем из-за правительства в хаос в марте следующего года", – добавил он.

