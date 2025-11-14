Польща оновлює правила отримання документів для іноземців. Що зміниться для українців?

Польща змінює правила для іноземців, і головне нововведення – це перехід на повністю електронну форму подання документів через платформу MOS (Moduł Obsługi Spraw).

Як повідомляється, минулого тижня Сенат Польщі ухвалив поправки до закону, згідно з якими заяви на отримання дозволів на проживання (так звана карта побиту) подаватимуться повністю онлайн, без необхідності особисто приносити документи до воєводських управлінь, передає LIGA.net.

Новий електронний модуль вестиме голова Управління у справах іноземців.

Через MOS іноземці зможуть подавати заяви на всі види дозволів на перебування, а користуватися системою зможуть також:

представники неповнолітніх і недієздатних;

воєводські управління (для ведення справ).

Усі дані, завантажені в MOS, автоматично передаватимуться до державних реєстрів, пов'язаних зі справами про легалізацію перебування.

Однак, попри перехід на електронну подачу документів, один візит до держустанови залишиться обов'язковим. На запрошення воєводи заявник має прийти, щоб підтвердити особу, здати відбитки пальців і зразок підпису. За словами авторів закону, це пов'язано з вимогами міграційної безпеки.

Проєкт прямо передбачає обов'язкове електронне подання заяв через MOS для всіх іноземців та їхніх представників, які проживають у Польщі. Можливість користування послугами довіреної особи (pełnomocnika) зберігається.

Очікується, що закон набере чинності в січні 2026 року.

Карта побиту (пол. karta pobytu – картка перебування) – це документ, що видається Республікою Польща іноземцю, який отримав дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, додатковий захист, згоду на перебування з гуманітарних міркувань або статус біженця в країні.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу у вересні цього року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Це на 49% більше, ніж у серпні 2025 року, і є найбільшою щомісячною кількістю нових рішень, зафіксованою з серпня 2023 року.

13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.