РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10838 посетителей онлайн
Новости визит Навроцкого в Украину
754 7

Навроцкий пока не планирует ехать в Украину, необходимы "соответствующие решения" Киева, - канцелярия президента Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует посещать Украину, однако не исключает возможности такой поездки в будущем - после того, как Киев примет "необходимые решения".

Об этом заявил во вторник глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Визит Навроцкого

"Пока таких планов нет, нет конкретной даты. Когда-нибудь, в будущем, я могу представить, что такие визиты состоятся, если Киев примет соответствующие решения", - отметил Пшидач, отвечая на вопрос, поедет ли Навроцкий в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша помогает украинским беженцам последний год, - Навроцкий

Мирные переговоры

Касаясь вопроса переговоров США-Россия по делу Украины, Пшидач отметил, что у него нет полного доверия к компетенции Стива Уиткоффа на восточноевропейском направлении. По его словам, у него больше доверия вызывают другие политики американской администрации, в частности госсекретарь Марко Рубио, который имеет больше знаний и опыта в восточноевропейской политике.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши высказал мнение, что российский диктатор Путин не заинтересован в каких-либо мирных договоренностях с Украиной.

"Ну разве в случае, если они на 110% будут отвечать его интересам, а этого допустить нельзя", - констатировал Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу на фоне недостатка "симметрии" в отношениях с Украиной

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.

Автор: 

Польша (9041) Навроцкий Кароль (93)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диктатор Юзеф Пілсудський про поляків.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:11 Ответить
але дурень! Дочекається "відповідних рішень Москви"
показать весь комментарий
02.12.2025 12:15 Ответить
С такими союзниками враги не нужны.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:31 Ответить
та можеш взагалі не приїздити.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:44 Ответить
Забули поляки, як у придушення Варшавського повстання брали участь росіяни (РОНА) у складі німецьких підрозділів. А то ж до рашистів у них чомусь претензій нема.
показать весь комментарий
02.12.2025 13:04 Ответить
З одного боку плєшива собака про пєчєнєгів тороче без кінця, інший про вАлинскую рЄзню.
От же ж послав Бог сусідів нам...
показать весь комментарий
02.12.2025 13:24 Ответить
 
 