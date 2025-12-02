Навроцкий пока не планирует ехать в Украину, необходимы "соответствующие решения" Киева, - канцелярия президента Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует посещать Украину, однако не исключает возможности такой поездки в будущем - после того, как Киев примет "необходимые решения".

Об этом заявил во вторник глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Визит Навроцкого

"Пока таких планов нет, нет конкретной даты. Когда-нибудь, в будущем, я могу представить, что такие визиты состоятся, если Киев примет соответствующие решения", - отметил Пшидач, отвечая на вопрос, поедет ли Навроцкий в Киев.

Мирные переговоры

Касаясь вопроса переговоров США-Россия по делу Украины, Пшидач отметил, что у него нет полного доверия к компетенции Стива Уиткоффа на восточноевропейском направлении. По его словам, у него больше доверия вызывают другие политики американской администрации, в частности госсекретарь Марко Рубио, который имеет больше знаний и опыта в восточноевропейской политике.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши высказал мнение, что российский диктатор Путин не заинтересован в каких-либо мирных договоренностях с Украиной.

"Ну разве в случае, если они на 110% будут отвечать его интересам, а этого допустить нельзя", - констатировал Пшидач.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.