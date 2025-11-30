РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9009 посетителей онлайн
Новости встреча Орбана и Путина
687 3

Украинский МИД поблагодарил Польшу за отказ от переговоров с Орбаном

Сибига приветствовал решение Польши не встречаться с Орбаном

Глава МИД Украины Андрей Сибига положительно отозвался о решении президента Польши Кароля Навроцкого не проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, министр написал об этом в соцсети Х.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Польша демонстрирует принципиальную позицию

Навроцкий решил отменить встречу с Орбаном из-за его недавней поездки в Москву и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил Марчин Пшидач, руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переводчица Орбана некорректно перевела ряд заявлений Путина, в том числе и по Украине, во время встречи в Кремле, - СМИ

Сибига подчеркнул, что такой шаг является важным сигналом поддержки Украины и европейского единства.

"Это действительно хорошее решение. Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша!" — написал глава МИД.

Читайте также: Орбан встретился с Путиным в Москве: говорили о войне в Украине и поставках нефти через "Дружбу"

Отменен визит в Будапешт

Отмечается, что в среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении супруги должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия имеет "суверенную внешнюю политику", - Сийярто о визите к Путину

Визит Орбана в Москву

  • Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
  • Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
  • Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.

Читайте также: На польском телевидении показали карту Украины без Крыма. ФОТО

Автор: 

Венгрия (2245) Польша (9037) Орбан Виктор (624) Навроцкий Кароль (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сiвохо! Треба розiрвати дипломатичнi вiдносини з США. Iх перзидент зустрiчався з Прутнем, щей червоного килима розмотав.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:04 Ответить
Було би добре.щоби україенський народ подякував українській "зеленій владі" за перекриту "дружбу" але поки що "зелені слуги рашиста" в Україні в долі ,а тому под'яки їм не бачити.хоча для них і подяка ворога України орбана радість невимовна...
показать весь комментарий
30.11.2025 19:14 Ответить
Дзенькуємо. За допомогу також.
Дай Боже усім таких сусідів
показать весь комментарий
30.11.2025 19:15 Ответить
 
 