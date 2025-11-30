Украинский МИД поблагодарил Польшу за отказ от переговоров с Орбаном

Глава МИД Украины Андрей Сибига положительно отозвался о решении президента Польши Кароля Навроцкого не проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, министр написал об этом в соцсети Х.

Польша демонстрирует принципиальную позицию

Навроцкий решил отменить встречу с Орбаном из-за его недавней поездки в Москву и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил Марчин Пшидач, руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши.

Сибига подчеркнул, что такой шаг является важным сигналом поддержки Украины и европейского единства.

"Это действительно хорошее решение. Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша!" — написал глава МИД.

Отменен визит в Будапешт

Отмечается, что в среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении супруги должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.

Визит Орбана в Москву

Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.

