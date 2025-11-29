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Новости Фото Оккупация Крыма
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На польском телевидении показали карту Украины без Крыма. ФОТО

На польском телевидении в эфире одного из развлекательных шоу показали изображение карты Украины без оккупированного Россией Крыма.

Трансляцию этого эпизода опубликовали на сайте польского телеканала TVN 11, сообщает Цензор.НЕТ.

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Карта Украины без Крыма

Во время развлекательной программы The Floor участникам викторины предлагали отгадать названия стран по изображениям на экране.

Игроки должны были озвучить название страны, которая появлялась на экране красным цветом.

Когда появилась карта Украины, она была выделена красным цветом, а оккупированный Россией Крым изобразили отдельно оранжевым цветом.

карта Украины без Крыма
Фото: TVN

Как пишет "Суспільне", телеканал TVN является частным медиа в Польше. По рейтингам канал является одним из лидеров на польском телевизионном рынке. Он доступен через кабельное телевидение, спутник, цифровую наземную сеть, а также через онлайн-платформу.

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Автор: 

Крым (25921) оккупация (10263) Польша (9087)
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Топ комментарии
+34
Це не випадковість. Кацапи платять за кожен такий випадок. Спецслужби Польщі мають знайти виконавця на тому телебаченні.
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29.11.2025 21:41 Ответить
+7
І ця невипадковість стала можливою з обранням Навроцького. Не здивуюся, якщо він виявиться якоюсь дуже законсперованою консервою ФСБ.
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30.11.2025 01:45 Ответить
+6
добре хоч з Донбасом і Галичиною
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29.11.2025 21:47 Ответить
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Ну от нема у російській мові слова мапа...абідна?...
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29.11.2025 21:39 Ответить
Це не випадковість. Кацапи платять за кожен такий випадок. Спецслужби Польщі мають знайти виконавця на тому телебаченні.
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29.11.2025 21:41 Ответить
Napewno znajdą
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29.11.2025 22:09 Ответить
Daj znać kiedy?
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30.11.2025 13:14 Ответить
І ця невипадковість стала можливою з обранням Навроцького. Не здивуюся, якщо він виявиться якоюсь дуже законсперованою консервою ФСБ.
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30.11.2025 01:45 Ответить
По першій реакції Зельоних на 28 кацапських пунктів, поляки могли і всі окуповані вже закрасити під Лапєстан.
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29.11.2025 21:42 Ответить
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29.11.2025 23:01 Ответить
добре хоч з Донбасом і Галичиною
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29.11.2025 21:47 Ответить
Та плювати на всю цю наволоч.
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29.11.2025 21:48 Ответить
ой!
ну, шо ви таке пишете?
ми ж адін нарот, але з різним алфавітом!
поляки, як і мадяри, як і румуни, як і турьки, як і кацапи споконвічні наші вороги!
єдині два сусіда з ким ми не воювали, це словаки та білоруси, але бєлорасейцамі питання теж закрите!!!
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29.11.2025 21:50 Ответить
Да почти все европейские страны за свою историю хоть раз да воевали со своим соседом.
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29.11.2025 22:34 Ответить
почті хоть хто?
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29.11.2025 22:35 Ответить
Тыцни в карту пальцем и загугли. Не сложно же вроде
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29.11.2025 22:39 Ответить
же вроде?

*****, ти кончена кацапня.....
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29.11.2025 22:42 Ответить
Тупое необразованные животное))
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29.11.2025 22:42 Ответить
так!
нас багато!
нас не подолати!
усвідом це, підар!

і звісно зароби на фанфурік бояри....
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29.11.2025 22:47 Ответить
Фуйло каЦапориле))
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29.11.2025 22:57 Ответить
"...поляки, як і мадяри, як і румуни, як і турьки..."
страшно вам наверное жить на белом свете )))
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30.11.2025 10:40 Ответить
Ксенофобия - это страх и неприязнь к «чужим» (иностранцам, незнакомцам)
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30.11.2025 10:45 Ответить
Ну , зате Молдова вже об'єднана !
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29.11.2025 22:07 Ответить
не знаю за патріотів саме молдови, але молдавію ******* сталін відібрав у румунів, розірвав бесараьбію.
молдова, це звісно окрема держава!
колись був у кишинеу.

а венесуела, незалежна держава!
як і будь яка інша!
то, потопити нахєр отой авіаносець педофіла трампа, що бореться з "наркотою".
бо поруч, мексіка, яка сказала: тільки спробуй.....
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29.11.2025 22:20 Ответить
Можна вважати, що Польща вже визнала Крим расєйським?
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29.11.2025 22:31 Ответить
Остальные страны на всякий случай подписали чтобы поляки не сильно путались.
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29.11.2025 22:32 Ответить
Тільки Українці не знають що Трампони збираються визнати Крим і окуповані території російськими . Весь світ це вже обговорює і тільки вкраїнчикам ******** шоу зі звільненням Єрмачили замість правдивої інформації.
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29.11.2025 23:12 Ответить
Чому ж наші просто констатують цей факт, а не реагують висунувши протест Польщі, незалежно від того який це канал, приватний чи державний. Чому мовчить МЗС?
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30.11.2025 01:40 Ответить
А воно в нас є?
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30.11.2025 05:54 Ответить
Поляки не німці, не покомандуєш обзиваючи ліверною ковбасою. За тичок можуть вдарити з ноги.
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30.11.2025 08:39 Ответить
Чого ж поляки сором'язливо ховають голову в пісок перед рашкою, а не вдарять її з ноги як ви кажете, якщо вони такі козирні.
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30.11.2025 17:13 Ответить
Не насреш їм в рот, спамом "фрау Ріббентроп".
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30.11.2025 08:41 Ответить
Ну,а наГ+Г гехай покажуть карту пшекії без Данціга((Гданьська) .Дєдов то...)
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30.11.2025 08:16 Ответить
Breslau, Stettin, Posen, Grünberg, Landsberg..... (Wroclaw, Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski).....
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30.11.2025 09:40 Ответить
Вже їх зловили за яйченята...
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30.11.2025 15:39 Ответить
Звісно, що це цілеспрямована акція.
Не погоджуюся з попереднім дописувачем, що це робота російських спецслужб. Тому що поляки, в своїй більшості, як і московити, люто заздрять нам, українцям, і люто ненавидять нас, українців.
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01.12.2025 13:37 Ответить
 
 