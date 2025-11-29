На польском телевидении показали карту Украины без Крыма. ФОТО

На польском телевидении в эфире одного из развлекательных шоу показали изображение карты Украины без оккупированного Россией Крыма.

Трансляцию этого эпизода опубликовали на сайте польского телеканала TVN 11, сообщает Цензор.НЕТ.

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Карта Украины без Крыма

Во время развлекательной программы The Floor участникам викторины предлагали отгадать названия стран по изображениям на экране.

Игроки должны были озвучить название страны, которая появлялась на экране красным цветом.

Когда появилась карта Украины, она была выделена красным цветом, а оккупированный Россией Крым изобразили отдельно оранжевым цветом.

Фото: TVN

Как пишет "Суспільне", телеканал TVN является частным медиа в Польше. По рейтингам канал является одним из лидеров на польском телевизионном рынке. Он доступен через кабельное телевидение, спутник, цифровую наземную сеть, а также через онлайн-платформу.

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