На польском телевидении показали карту Украины без Крыма. ФОТО
На польском телевидении в эфире одного из развлекательных шоу показали изображение карты Украины без оккупированного Россией Крыма.
Трансляцию этого эпизода опубликовали на сайте польского телеканала TVN 11, сообщает Цензор.НЕТ.
Карта Украины без Крыма
Во время развлекательной программы The Floor участникам викторины предлагали отгадать названия стран по изображениям на экране.
Игроки должны были озвучить название страны, которая появлялась на экране красным цветом.
Когда появилась карта Украины, она была выделена красным цветом, а оккупированный Россией Крым изобразили отдельно оранжевым цветом.
Как пишет "Суспільне", телеканал TVN является частным медиа в Польше. По рейтингам канал является одним из лидеров на польском телевизионном рынке. Он доступен через кабельное телевидение, спутник, цифровую наземную сеть, а также через онлайн-платформу.
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ну, шо ви таке пишете?
ми ж адін нарот, але з різним алфавітом!
поляки, як і мадяри, як і румуни, як і турьки, як і кацапи споконвічні наші вороги!
єдині два сусіда з ким ми не воювали, це словаки та білоруси, але бєлорасейцамі питання теж закрите!!!
*****, ти кончена кацапня.....
нас багато!
нас не подолати!
усвідом це, підар!
і звісно зароби на фанфурік бояри....
страшно вам наверное жить на белом свете )))
молдова, це звісно окрема держава!
колись був у кишинеу.
а венесуела, незалежна держава!
як і будь яка інша!
то, потопити нахєр отой авіаносець педофіла трампа, що бореться з "наркотою".
бо поруч, мексіка, яка сказала: тільки спробуй.....
Не погоджуюся з попереднім дописувачем, що це робота російських спецслужб. Тому що поляки, в своїй більшості, як і московити, люто заздрять нам, українцям, і люто ненавидять нас, українців.