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Новини Фото Окупація Криму
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На польському телебаченні показали карту України без Криму. ФОТО

На польському телебаченні в ефірі одного з розважальних шоу показали зображення карти України без окупованого Росією Криму.

Трансляцію цього епізоду опублікували на сайті польського телеканалу TVN 11, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Карта України без Криму

Під час розважальної програми The Floor учасникам вікторини пропонували відгадати назви країн за зображеннями на екрані.

Гравці мали озвучити назву країни, яка з’являлася на екрані червоним кольором.

Коли зʼявилась карта України, вона була виділена червоним кольором, а окупований Росією Крим зобразили окремо оранжевим кольором.

карта України без Криму
Фото: TVN

Як пише "Суспільне", телеканал TVN є приватним медіа у Польщі. За рейтингами канал є одним із лідерів на польському телевізійному ринку. Він доступний через кабельне телебачення, супутник, цифрову наземну мережу, а також через онлайн-платформу.

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Крим (14110) окупація (6935) Польща (9356)
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Топ коментарі
+34
Це не випадковість. Кацапи платять за кожен такий випадок. Спецслужби Польщі мають знайти виконавця на тому телебаченні.
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29.11.2025 21:41 Відповісти
+7
І ця невипадковість стала можливою з обранням Навроцького. Не здивуюся, якщо він виявиться якоюсь дуже законсперованою консервою ФСБ.
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30.11.2025 01:45 Відповісти
+6
добре хоч з Донбасом і Галичиною
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29.11.2025 21:47 Відповісти
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Ну от нема у російській мові слова мапа...абідна?...
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29.11.2025 21:39 Відповісти
Це не випадковість. Кацапи платять за кожен такий випадок. Спецслужби Польщі мають знайти виконавця на тому телебаченні.
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29.11.2025 21:41 Відповісти
Napewno znajdą
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29.11.2025 22:09 Відповісти
Daj znać kiedy?
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30.11.2025 13:14 Відповісти
І ця невипадковість стала можливою з обранням Навроцького. Не здивуюся, якщо він виявиться якоюсь дуже законсперованою консервою ФСБ.
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30.11.2025 01:45 Відповісти
По першій реакції Зельоних на 28 кацапських пунктів, поляки могли і всі окуповані вже закрасити під Лапєстан.
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29.11.2025 21:42 Відповісти
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29.11.2025 23:01 Відповісти
добре хоч з Донбасом і Галичиною
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29.11.2025 21:47 Відповісти
Та плювати на всю цю наволоч.
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29.11.2025 21:48 Відповісти
ой!
ну, шо ви таке пишете?
ми ж адін нарот, але з різним алфавітом!
поляки, як і мадяри, як і румуни, як і турьки, як і кацапи споконвічні наші вороги!
єдині два сусіда з ким ми не воювали, це словаки та білоруси, але бєлорасейцамі питання теж закрите!!!
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29.11.2025 21:50 Відповісти
Да почти все европейские страны за свою историю хоть раз да воевали со своим соседом.
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29.11.2025 22:34 Відповісти
почті хоть хто?
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29.11.2025 22:35 Відповісти
Тыцни в карту пальцем и загугли. Не сложно же вроде
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29.11.2025 22:39 Відповісти
же вроде?

*****, ти кончена кацапня.....
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29.11.2025 22:42 Відповісти
Тупое необразованные животное))
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29.11.2025 22:42 Відповісти
так!
нас багато!
нас не подолати!
усвідом це, підар!

і звісно зароби на фанфурік бояри....
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29.11.2025 22:47 Відповісти
Фуйло каЦапориле))
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29.11.2025 22:57 Відповісти
"...поляки, як і мадяри, як і румуни, як і турьки..."
страшно вам наверное жить на белом свете )))
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30.11.2025 10:40 Відповісти
Ксенофобия - это страх и неприязнь к «чужим» (иностранцам, незнакомцам)
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30.11.2025 10:45 Відповісти
Ну , зате Молдова вже об'єднана !
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29.11.2025 22:07 Відповісти
не знаю за патріотів саме молдови, але молдавію ******* сталін відібрав у румунів, розірвав бесараьбію.
молдова, це звісно окрема держава!
колись був у кишинеу.

а венесуела, незалежна держава!
як і будь яка інша!
то, потопити нахєр отой авіаносець педофіла трампа, що бореться з "наркотою".
бо поруч, мексіка, яка сказала: тільки спробуй.....
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29.11.2025 22:20 Відповісти
Можна вважати, що Польща вже визнала Крим расєйським?
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29.11.2025 22:31 Відповісти
Остальные страны на всякий случай подписали чтобы поляки не сильно путались.
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29.11.2025 22:32 Відповісти
Тільки Українці не знають що Трампони збираються визнати Крим і окуповані території російськими . Весь світ це вже обговорює і тільки вкраїнчикам ******** шоу зі звільненням Єрмачили замість правдивої інформації.
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29.11.2025 23:12 Відповісти
Чому ж наші просто констатують цей факт, а не реагують висунувши протест Польщі, незалежно від того який це канал, приватний чи державний. Чому мовчить МЗС?
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30.11.2025 01:40 Відповісти
А воно в нас є?
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30.11.2025 05:54 Відповісти
Поляки не німці, не покомандуєш обзиваючи ліверною ковбасою. За тичок можуть вдарити з ноги.
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30.11.2025 08:39 Відповісти
Чого ж поляки сором'язливо ховають голову в пісок перед рашкою, а не вдарять її з ноги як ви кажете, якщо вони такі козирні.
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30.11.2025 17:13 Відповісти
Не насреш їм в рот, спамом "фрау Ріббентроп".
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30.11.2025 08:41 Відповісти
Ну,а наГ+Г гехай покажуть карту пшекії без Данціга((Гданьська) .Дєдов то...)
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30.11.2025 08:16 Відповісти
Breslau, Stettin, Posen, Grünberg, Landsberg..... (Wroclaw, Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski).....
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30.11.2025 09:40 Відповісти
Вже їх зловили за яйченята...
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30.11.2025 15:39 Відповісти
Звісно, що це цілеспрямована акція.
Не погоджуюся з попереднім дописувачем, що це робота російських спецслужб. Тому що поляки, в своїй більшості, як і московити, люто заздрять нам, українцям, і люто ненавидять нас, українців.
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01.12.2025 13:37 Відповісти
 
 