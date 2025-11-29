На польському телебаченні показали карту України без Криму. ФОТО

На польському телебаченні в ефірі одного з розважальних шоу показали зображення карти України без окупованого Росією Криму.

Трансляцію цього епізоду опублікували на сайті польського телеканалу TVN 11, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Карта України без Криму

Під час розважальної програми The Floor учасникам вікторини пропонували відгадати назви країн за зображеннями на екрані.

Гравці мали озвучити назву країни, яка з’являлася на екрані червоним кольором.

Коли зʼявилась карта України, вона була виділена червоним кольором, а окупований Росією Крим зобразили окремо оранжевим кольором.

Фото: TVN

Як пише "Суспільне", телеканал TVN є приватним медіа у Польщі. За рейтингами канал є одним із лідерів на польському телевізійному ринку. Він доступний через кабельне телебачення, супутник, цифрову наземну мережу, а також через онлайн-платформу.

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