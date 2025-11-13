В Естонії скасували концерт американського гурту Limp Bizkit – все через підтримку окупації Криму
Концерт американського рок-гурту Limp Bizkit, який мав відбутися 31 травня 2026 року в Таллінні, скасовано. Таке рішення ухвалили через проросійську позицію фронтмена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Агентство Baltic Live Agency, яке мало організовувати виступ, також повідомило про це у Facebook.
Там повідомили, що концерт Limp Bizkit скасовується "через причини, які не залежать від організатора".
Попередній продаж квитків мав розпочатися 10 листопада, однак старт продажів відклали.
Позиція фронтмена
Анонс виступу Limp Bizkit ще раніше викликав критику через публічну проросійську позицію фронтмена гурту Фреда Дерста.
Після того як Росія у 2014 році окупувала Крим, Дерст назвав диктатора РФ Володимира Путіна "людиною з чіткими моральними принципами" і заявив, що хотів би жити на півострові.
На одному з концертів у Росії 2015 року Дерст розгорнув плакат "Крим = Росія", який кинули із зали. Після цього йому на п’ять років заборонили в’їзд в Україну.
Реакція влади Естонії
Як пише ERR, після оголошення концерту Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що в країні немає місця для прихильників держави-агресора:
"Естонія підтримує територіальну цілісність України й вважає, що кожен сантиметр української землі належить Україні. Прихильникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі".
Організатори концерту в Таллінні пояснювали свої дії тим, що Limp Bizkit неодноразово виступав у країнах-союзницях України, а Дерст до 2019 року "був одружений з росіянкою з Криму і, ймовірно, перебував у спотвореному інформаційному просторі".
Співорганізатором заходу мала стати українська компанія NTR Team, яку очолює Олександр Порядченко. Компанія брала участь у підготовці концерту як рівноправний партнер, інвестуючи кошти й ресурси у проведення події.
Бо крим це Україна 🔱