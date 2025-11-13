5 704 37

В Естонії скасували концерт американського гурту Limp Bizkit – все через підтримку окупації Криму

Концерт американського рок-гурту Limp Bizkit, який мав відбутися 31 травня 2026 року в Таллінні, скасовано. Таке рішення ухвалили через проросійську позицію фронтмена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Агентство Baltic Live Agency, яке мало організовувати виступ, також повідомило про це у Facebook.

Там повідомили, що концерт Limp Bizkit скасовується "через причини, які не залежать від організатора".

Попередній продаж квитків мав розпочатися 10 листопада, однак старт продажів відклали.

Позиція фронтмена

Анонс виступу Limp Bizkit ще раніше викликав критику через публічну проросійську позицію фронтмена гурту Фреда Дерста.

Після того як Росія у 2014 році окупувала Крим, Дерст назвав диктатора РФ Володимира Путіна "людиною з чіткими моральними принципами" і заявив, що хотів би жити на півострові.

На одному з концертів у Росії 2015 року Дерст розгорнув плакат "Крим = Росія", який кинули із зали. Після цього йому на п’ять років заборонили в’їзд в Україну. 

Реакція влади Естонії

Як пише ERR, після оголошення концерту Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що в країні немає місця для прихильників держави-агресора:

"Естонія підтримує територіальну цілісність України й вважає, що кожен сантиметр української землі належить Україні. Прихильникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі".

Організатори концерту в Таллінні пояснювали свої дії тим, що Limp Bizkit неодноразово виступав у країнах-союзницях України, а Дерст до 2019 року "був одружений з росіянкою з Криму і, ймовірно, перебував у спотвореному інформаційному просторі".

Співорганізатором заходу мала стати українська компанія NTR Team, яку очолює Олександр Порядченко. Компанія брала участь у підготовці концерту як рівноправний партнер, інвестуючи кошти й ресурси у проведення події.

МОЛОДЦЫ соседи, прямо сказали накуй это тудаааа!
14.11.2025 00:14 Відповісти
А що це обісраний бісквіт був за підтримку окупації Криму?
Псдць співунам, вже ніколи не відмиються.
13.11.2025 23:51 Відповісти
18 жовтня в них басист від раку помер, 48 років
Бо крим це Україна 🔱
14.11.2025 00:57 Відповісти
А що це обісраний бісквіт був за підтримку окупації Криму?
Псдць співунам, вже ніколи не відмиються.
13.11.2025 23:51 Відповісти
музика внє палітікі
13.11.2025 23:56 Відповісти
Я тоді капець як розчарувався. В той же список уродів пішли rammstein і system of a down
14.11.2025 03:51 Відповісти
А ще Роджер Уотерс.
14.11.2025 06:23 Відповісти
Та то взагалі старе, *******, маразматичне опудало, що палко підтримує ХАМАС...
14.11.2025 07:47 Відповісти
Вам ХАМАС у штани насрав?
14.11.2025 08:36 Відповісти
А для вас то гарні хлопці?
Може для вас ще путін не *****?
14.11.2025 09:19 Відповісти
Лише одне питання: ви стоїте на позиціях міжнародного права, чи просто чужі емоції чи політичні вподобання розділяєте?
п.с. якшо ви--єврей, то надалі дискусію з цього питання я припиняю.
14.11.2025 09:26 Відповісти
Якесь вибіркове у вас міжнародне право.
Різанину 7 жовтня 2023 року визнано найжорстокішою атакою на єврейський народ з часів Голокосту і найкривавішим днем в історії Ізраїлю. Кількість загиблих унаслідок атак ХАМАС на півдні Ізраїлю становила 1200 осіб, 779 із них - цивільні особи, включно з 38 дітьми.
14.11.2025 09:32 Відповісти
Не треба слиною бризкати. Ким саме "визнано"? кнесетом? недоньяхой, цим кримінальним злочинцем на кшталт пуйла (ордери на арешт обох від МКС видані)?
Щоби не затягувати цю безмістовну дискусію я нагадаю (а впевнений, шо ви їх і не знали) вам одну річ: ООН ніколи не визнавала ХАМАС терористичною організацією. Таке визначення застосовують лише деякі держави, але не міжнародне право. Причина цього полягає в тому, що держава Ізраїль офіційно визнаний окупаційною державою: із 1967 року він утримує під військовою окупацією Сектор
Гази, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, народи, які перебувають під
окупацією, мають законне право чинити опір, навіть зі зброєю в руках,
силам окупанта. Це підтверджується:
-резолюціями ООН, які визнають право всіх народів на боротьбу проти
колоніальної та іноземної окупації;
-Женевськими конвенціями та практикою Міжнародного кримінального суду
(МКС), які не криміналізують збройний опір, якщо він здійснюється
відповідно до законів війни. Якшо СБУ на кацапії завалила за допомогою самокатів пів десятка генералів/бойових пілотів, то будете вважати СБУ терористичною організацією? У цьому контексті ХАМАС є політичним гравцем і суб'єктом опору, а не
терористичною групою. ХАМАС можна критикувати за окремі дії, однак це
не заперечує його політичної легітимності та характеру як визвольного
руху. Ізраїль використовує ярлик «тероризму» як інструмент пропаганди, щоби:
-відвернути увагу світової спільноти від теми окупації;
-виправдати масовані бомбардування цивільного населення в Газі;
-криміналізувати будь-які форми палестинського опору (збройного чи мирного).
У цих питаннях зовнішні політики Ізраїлю та московії схожі, як близнюки.
Отже, назвати ХАМАС «терористом» - це не юридичний факт, а політична та
медійна стратегія того, кому це вигідно. Згадайте, ким вважають зара кацапи українців. Натомість Ізраїль систематично знищував лідерів опору без суду й
слідства, демонструючи своє зневажливе ставлення до міжнародного права.
ХАМАС -- палестинська організація, що має реальне суспільне
представництво, адже перемогла на виборах 2006 року. ООН ніколи не
визнавала ХАМАС терористичною організацією. Ізраїль (як і московія) є окупаційною
державою. А згідно з нормами міжнародного права, опір окупації є
законним. Це не тероризм, а право народу на визволення.
14.11.2025 10:21 Відповісти
Тобто це брехня? Кажіть прямо -
кадри тих подій, які тоді облетіли весь світ то іпсо, ШІ та знято на кіностудії Телявіву.
14.11.2025 10:32 Відповісти
Кіностудія Тель-Авіву завжди знімає рівно те, що і соловйов на мацквє у себе в студії розказує про українців. А евреї те саме розповідають про арабів, сирійців, палестинців тощо, котрі не хтять піти геть з тих територій, котрі евреям в око впали. Реально вони воюють з усіма сусідами з 67-го року. САМЕ ВОНИ, ІЗРАЇЛЬТЯНИ, Є АГРЕСОРАМИ. Іце розв'язує палестинцям руки чинити спротив тими засобами, котрі вони вважають за доцільне на даний момент.
А нещодавно нанесли ракетний удар по Досі (столиця Катару, з котрим Ізраїль не воює)... Просто взяли, та УЇБ@ЛИ ракетами по столиці іншої держави! А через 2 дні їхня преса підтвердила, що той удар не досяг мети. Отакої... Нормально?
Боюсь, ви не ту документалістику дивитеся (пропагандистську або фальшиву); переключайтесь на ігрове кіно.
Ше не зрозуміли, шо пуйло та бібі--ментальні близнюки? Чужі землі під себе намагаються підгребсти. Але завжди усі усе їм винні та постійно їх ображають.
14.11.2025 18:05 Відповісти
До палестинських змі і альджазіри питань нема? Я пам'ятаю як вони розносили брехню про 800 і більше загиблих після удару по лікарні яку показували тільки здалеку... Після чого по світу прийшла хвиля антисемітських погромів... А потім як з'ясувалося, вдарили не по лікарні а по парковці біля лікарні і загиблих меньше 10 включно з якимось там хамаським ватажком, то тупо язика в дупу запхали...
14.11.2025 21:19 Відповісти
У мене нема питань до палестинських ЗМІ та Аль-Джазіри. А до бібі у вас питань нема?
У мене є питання до влади Ізраїлю, к. почала загарбницьку війну 67-го року та до влади московії, к. почала загарбницьку війну 2008-го року у Грузії та 2014-го року в Україні. То дайте таки відповідь на моє питання, чи стоїте ви на позиціях міжнародного права, чи просто як щирий гуманіст рахуєте вбитих дітей/студентів/жінок/людей похилого віку? Можете не рахувати, бо цих безневинних жертв буде у рази більше, допоки агресори не заберуть свої криваві руки з чужих земель.
З вашим талантом з'їжджати зі слизьких питань, спробували б себе лектором-пропагандистом чи попом у церкві.
15.11.2025 00:23 Відповісти
У мене нема питань до палестинських ЗМІ та Аль-Джазіри.
Ну тоді не бачу сенсу далі продовжувати розмову.
Співчувайте якось без мене "не агресорам" у яких на честь путіна і медведєва назвали вулиці.
15.11.2025 07:00 Відповісти
То й треба було не розпочинати цю розмову, якшо не збиралися давати відповіді на питання.
15.11.2025 09:41 Відповісти
Де було ваше міжнародне право коли кацапи - союзники ХАМАС, вторглися в Грузію та Україну?
Міжнародне право - це мів в який вже ніхто не вірить, висловлюючи чергове занепокоєння. Розраховувати сьогодні, що лише воно здатне захистити когось від численних вбивств - щонайменше безглуздя!
Я не вважаю євреїв взірцем порядності та невинності але не бачити в діях ХАМАС та проісламських ЗМІ відвертої брехні та спотворення фактів - дорівнює праці на ворога.
15.11.2025 12:04 Відповісти
Термінів "порядність" та "невинність" у міжнародній юриспруденції немає. А термін "агресор" є.
Ще раз: ООН ніколи не визнавала ХАМАС терористичною організацією. Держава Ізраїль офіційно визнана окупаційною державою: із 1967 року вона утримує під військовою окупацією Сектор Гази, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим.
Від себе додам, що я теж не у захваті від методів боротьби ХАМАСу з євреями, але їм видніше.
15.11.2025 15:02 Відповісти
Так ООН ніколи не визнавала навіть росію та лднр терористичними організаціями!
То мені, як свідомому українцю, іх "авторитет" в цьому питанні. м'яко кажучи, під великим питанням.
Чи може мені тепер лднр та росію вважати нормальними державами, лише тому ООН їх там в чомусь не визнала?
15.11.2025 15:19 Відповісти
Свідомі українці в Україні працюють на економіку Держави та на ЗСУ, а не за кордоном ховаються.
15.11.2025 15:27 Відповісти
То в кого тут талант з'їжджати зі слизьких питань?
15.11.2025 15:44 Відповісти
Конкретно вкажіть на ваше питання, будь ласка. Дякую!
15.11.2025 17:21 Відповісти
Може мені тепер лднр та росію вважати нормальними державами, лише тому ООН їх там в чомусь не визнала?
15.11.2025 17:29 Відповісти
Можете вважати за нормальне будь яку річ/явище наскільки вам дозволяє ваше сумління.
15.11.2025 19:26 Відповісти
Лише нагадаю: самі "свідомі" українці та "патріоти" Держави вболівають за неї чомусь з-за кордону...
15.11.2025 19:30 Відповісти
Мене не пустили в цю державу цього літа з білоруським паспортом через польский кордон. Смерть рідного батька недостатня підстава! Пишу тут через впн. Якщо вас так це чипляє то на терміні "свідомий" я не наполягаю.
Говорячи вашими термінами, терміну "сумління" у міжнародній юриспруденції немає. А термін "агресор" є.
15.11.2025 22:35 Відповісти
Зрозуміло; агент під прикриттям.
16.11.2025 15:50 Відповісти
Та де мені до вас, відбілювачив друзів кремля.
16.11.2025 16:40 Відповісти
Завтра понеділок; запишіться на прийом до лікаря.
16.11.2025 16:45 Відповісти
Злив зараховано.
16.11.2025 16:50 Відповісти
"+" собі поставте, таваріщ білорус під прикриттям.
Амінь.
17.11.2025 11:38 Відповісти
І це я ще мовчу, що це було зроблено не без підтримки *****, щоб відвернути світову увагу від України....
14.11.2025 09:35 Відповісти
До речі, класний басист, качовий. А Дерст, ****, буде дальше вонять
14.11.2025 03:50 Відповісти
Оце подія, і всім до лампи. Його навіть не слід було виставляти як новину.
14.11.2025 05:20 Відповісти
А що це за зрадницька така українська компанія NTR Team, і хто цей діяч Олександр Порядченко, які допомагають організувати концерти такій ватній рок групі?
30.11.2025 01:59 Відповісти
 
 