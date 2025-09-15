УКР
1 874 17

У ліберальному ток-шоу в США показали мапу України без окупованого Криму. ВIДЕО

У американському популярному ток-шоу "The Late Show", відомому ліберальною позицією та критикою президента США Дональда Трампа, зобразили мапу України без окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написали в UNITED24 Media.

Так, мапа України з'являється на екрані в той момент, коли ведучий Стівен Колбер розповідає про повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року.

В етері він каже, що що зараз Україна "надихає своєю героїчною боротьбою весь світ".

У медіа зауважили, що такі помилки грають на руку Москві.

"У програмі "The Late Show with Stephen Colbert" Україна була зображена на карті без Криму. Хоча Україна вдячна за підтримку та увагу, навіть такі невеликі помилки мають значення. Росія систематично використовує такі "карти без Криму" як частину своєї пропаганди", - додали там.

Крим (14235) США (24297) ток-шоу (15) карта (361) війна в Україні (6164)
Топ коментарі
+9
От цікаво де вони мапи ці беруть.
елементарний вхід в гугл видає Україну в 604 кв кілометри?
чи в цій студії працює черговий підар серьога горячєв з мальти?
15.09.2025 21:45 Відповісти
+5
Для них це шоу. Нелякані ідіоти ...
15.09.2025 21:43 Відповісти
+4
завдання для цієї уголовниці?
15.09.2025 21:57 Відповісти
15.09.2025 21:41 Відповісти
Навіть ліберали рамси попутали
15.09.2025 21:42 Відповісти
"Американські військові несподівано приїхали в Білорусь подивитися на навчання "Запад" - новина на уп... цікаво це вже дно??
15.09.2025 22:06 Відповісти
вони ні до чого, яку повісточку Білий Дім шле, ту і доводиться впроваджувати.
15.09.2025 22:43 Відповісти
Американці з будь чого можуть шоу зробити. Гляньте як вони лякають одне одного жартуючи, в багатьох випадках можна інфаркт отримати. Але для них це весело.
15.09.2025 23:13 Відповісти
От цікаво де вони мапи ці беруть.
елементарний вхід в гугл видає Україну в 604 кв кілометри?
чи в цій студії працює черговий підар серьога горячєв з мальти?
15.09.2025 21:45 Відповісти
Стефанішиній буде перше завдання ...
15.09.2025 21:45 Відповісти
Це теж саме, що США без Аляски!! Трамп-бите вухо, глибоко розгніваний, на своїх в США неуків, як агентів ******!!??
15.09.2025 21:45 Відповісти
американці вони такі американці. Це ви ще їхню карту АлбаніїВірменії не бачили.
15.09.2025 21:46 Відповісти
Ви хотіли посарказувати але ніт - сарказму не вийшло ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F ).
15.09.2025 23:00 Відповісти
Як так? Вже й ліваки-союзники кинули.
15.09.2025 21:49 Відповісти
так повісточку всім медіа насаджує діюча влада, тобто правокуколди.
15.09.2025 22:44 Відповісти
А мы покажем карту США без Аляски, которую испоганило }{уйло своими копытами.
15.09.2025 21:52 Відповісти
Потрібно показувати сша без Аляски і Каліфорнії
15.09.2025 21:56 Відповісти
Лібералізм в США знищено правокуколдівською повісточкою, яку всі ці ліберальні ток-шоу вже давно поотримували.
15.09.2025 22:42 Відповісти
 
 