У ліберальному ток-шоу в США показали мапу України без окупованого Криму. ВIДЕО

У американському популярному ток-шоу "The Late Show", відомому ліберальною позицією та критикою президента США Дональда Трампа, зобразили мапу України без окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написали в UNITED24 Media.

Так, мапа України з'являється на екрані в той момент, коли ведучий Стівен Колбер розповідає про повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року.

В етері він каже, що що зараз Україна "надихає своєю героїчною боротьбою весь світ".

У медіа зауважили, що такі помилки грають на руку Москві.

"У програмі "The Late Show with Stephen Colbert" Україна була зображена на карті без Криму. Хоча Україна вдячна за підтримку та увагу, навіть такі невеликі помилки мають значення. Росія систематично використовує такі "карти без Криму" як частину своєї пропаганди", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі стратегічні об’єкти ворога в Криму - у зоні досяжності українських сил, - ВМС