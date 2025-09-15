Усі стратегічні об’єкти ворога в Криму - у зоні досяжності українських сил, - ВМС

Стратегічно важливі об’єкти російських військ у тимчасово окупованому Криму знаходяться у зоні досяжності українських сил.

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, штаб Чорноморського флоту РФ вже зазнавав уражень, і такі удари мають критичне значення для управління військами. "Це важливий елемент військової інфраструктури, тому що зв'язок - це управління військами. Це фактично один з основних елементів ведення війни. Втрата керованості, нехай і тимчасова, суттєво відбивається на якості виконання завдань", - пояснив Плетенчук.

Він підкреслив, що весь Крим перебуває у зоні дії українських сил, проте ворог активно насичує півострів системами ППО. "Суто технічно Крим знаходиться весь у зоні досяжності. Але слід враховувати протидію з боку ворога. Ворог щільно наситив цю територію системами ППО. Деякі кейси можуть бути успішними, деякі - ні. Але це не означає, що ми збираємося зупинятися", - зазначив речник.

Останнім об’єктом ураження став комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Українським силам вдалося уникнути втрат серед цивільного населення.

"Цього разу - це був фактично Севастополь. Але ми змогли уникнути супутніх втрат, маю на увазі цивільне населення. Це наші люди, наша територія", - наголосив він.

Крім того, Плетенчук згадав про небезпеку мін у Чорному морі, які становлять ризик і для сусідніх країн. Він висловив сподівання, що міжнародні партнери допоможуть Україні у майбутньому розмінуванні акваторії.

