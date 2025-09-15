УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9864 відвідувача онлайн
Новини Удари по Криму
399 10

Усі стратегічні об’єкти ворога в Криму - у зоні досяжності українських сил, - ВМС

Окупанти в Криму порушили понад 1000 справ за "дискредитацію армії РФ"

Стратегічно важливі об’єкти російських військ у тимчасово окупованому Криму знаходяться у зоні досяжності українських сил.

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, штаб Чорноморського флоту РФ вже зазнавав уражень, і такі удари мають критичне значення для управління військами. "Це важливий елемент військової інфраструктури, тому що зв'язок - це управління військами. Це фактично один з основних елементів ведення війни. Втрата керованості, нехай і тимчасова, суттєво відбивається на якості виконання завдань", - пояснив Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Він підкреслив, що весь Крим перебуває у зоні дії українських сил, проте ворог активно насичує півострів системами ППО. "Суто технічно Крим знаходиться весь у зоні досяжності. Але слід враховувати протидію з боку ворога. Ворог щільно наситив цю територію системами ППО. Деякі кейси можуть бути успішними, деякі - ні. Але це не означає, що ми збираємося зупинятися", - зазначив речник.

Останнім об’єктом ураження став комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Українським силам вдалося уникнути втрат серед цивільного населення.

"Цього разу - це був фактично Севастополь. Але ми змогли уникнути супутніх втрат, маю на увазі цивільне населення. Це наші люди, наша територія", - наголосив він.

Крім того, Плетенчук згадав про небезпеку мін у Чорному морі, які становлять ризик і для сусідніх країн. Він висловив сподівання, що міжнародні партнери допоможуть Україні у майбутньому розмінуванні акваторії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни залишили у Криму лише допоміжний флот, а бойові кораблі вивели, - ВМС

Автор: 

ВМС (1439) Крим (14235)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і чому ми по них не валимо? Та ж кримська ТЕС буде важливішим об'єктом чим той же кримський міст. Без світла в криму буде набагато легше працювати кримським партизанам. Але ми продовжуємо жувати соплі.
показати весь коментар
15.09.2025 11:54 Відповісти
на дивані
показати весь коментар
15.09.2025 11:55 Відповісти
Ну так впред! Та слава Україні!
показати весь коментар
15.09.2025 11:54 Відповісти
Теоретично все до Урала у зоні досяжності гіпотетичних ракет.

Але працюють чомусь тільки дрони.
показати весь коментар
15.09.2025 11:55 Відповісти
і Шо...
🤔🤔
показати весь коментар
15.09.2025 11:58 Відповісти
Об'єкти то в зоні, але "сили" повинні дати "міжнародні партнери". А "партнери" кажуть, шо "сили" їм самім потрібні, "атопутінападьот, а у нас сіл нєбудєт".
показати весь коментар
15.09.2025 11:59 Відповісти
Не пройшло і дванадцяти років....
показати весь коментар
15.09.2025 12:00 Відповісти
Крім мосту, і логістичної гілки від Кацапії по нашому Півдню до Криму.
показати весь коментар
15.09.2025 12:14 Відповісти
Теоретично, вся європейська частина кацапетівки "у зоні".
А на практиці - бла-бла-мінго замість справжніх ударів.
показати весь коментар
15.09.2025 12:23 Відповісти
Так чому вони до цього часу не знищені? Де там 3000 балістики і потужна рожева "Фламінго"?
показати весь коментар
15.09.2025 12:26 Відповісти
 
 