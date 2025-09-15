Все стратегические объекты врага в Крыму - в зоне досягаемости украинских сил, - ВМС
Стратегически важные объекты российских войск во временно оккупированном Крыму находятся в зоне досягаемости украинских сил.
Об этом заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, штаб Черноморского флота РФ уже испытывал поражения, и такие удары имеют критическое значение для управления войсками. "Это важный элемент военной инфраструктуры, потому что связь - это управление войсками. Это фактически один из основных элементов ведения войны. Потеря управляемости, пусть и временная, существенно отражается на качестве выполнения задач", - пояснил Плетенчук.
Он подчеркнул, что весь Крым находится в зоне действия украинских сил, однако враг активно насыщает полуостров системами ПВО. "Чисто технически Крым находится весь в зоне досягаемости. Но следует учитывать противодействие со стороны врага. Враг плотно насытил эту территорию системами ПВО. Некоторые кейсы могут быть успешными, некоторые - нет. Но это не значит, что мы собираемся останавливаться", - отметил спикер.
Последним объектом поражения стал коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе. Украинским силам удалось избежать потерь среди гражданского населения.
"На этот раз - это был фактически Севастополь. Но мы смогли избежать сопутствующих потерь, имею в виду гражданское население. Это наши люди, наша территория", - подчеркнул он.
Кроме того, Плетенчук вспомнил об опасности мин в Черном море, которые представляют риск и для соседних стран. Он выразил надежду, что международные партнеры помогут Украине в будущем разминировании акватории.
Але працюють чомусь тільки дрони.
🤔🤔
А на практиці - бла-бла-мінго замість справжніх ударів.