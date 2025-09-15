РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Удары по Крыму
611 11

Все стратегические объекты врага в Крыму - в зоне досягаемости украинских сил, - ВМС

Оккупанты в Крыму возбудили более 1000 дел за "дискредитацию армии РФ"

Стратегически важные объекты российских войск во временно оккупированном Крыму находятся в зоне досягаемости украинских сил.

Об этом заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, штаб Черноморского флота РФ уже испытывал поражения, и такие удары имеют критическое значение для управления войсками. "Это важный элемент военной инфраструктуры, потому что связь - это управление войсками. Это фактически один из основных элементов ведения войны. Потеря управляемости, пусть и временная, существенно отражается на качестве выполнения задач", - пояснил Плетенчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ФОТО

Он подчеркнул, что весь Крым находится в зоне действия украинских сил, однако враг активно насыщает полуостров системами ПВО. "Чисто технически Крым находится весь в зоне досягаемости. Но следует учитывать противодействие со стороны врага. Враг плотно насытил эту территорию системами ПВО. Некоторые кейсы могут быть успешными, некоторые - нет. Но это не значит, что мы собираемся останавливаться", - отметил спикер.

Последним объектом поражения стал коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе. Украинским силам удалось избежать потерь среди гражданского населения.

"На этот раз - это был фактически Севастополь. Но мы смогли избежать сопутствующих потерь, имею в виду гражданское население. Это наши люди, наша территория", - подчеркнул он.

Кроме того, Плетенчук вспомнил об опасности мин в Черном море, которые представляют риск и для соседних стран. Он выразил надежду, что международные партнеры помогут Украине в будущем разминировании акватории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне оставили в Крыму только вспомогательный флот, а боевые корабли вывели, - ВМС

Автор: 

ВМС (1519) Крым (26466)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ну і чому ми по них не валимо? Та ж кримська ТЕС буде важливішим об'єктом чим той же кримський міст. Без світла в криму буде набагато легше працювати кримським партизанам. Але ми продовжуємо жувати соплі.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:54 Ответить
+1
Ну так впред! Та слава Україні!
показать весь комментарий
15.09.2025 11:54 Ответить
+1
Теоретично все до Урала у зоні досяжності гіпотетичних ракет.

Але працюють чомусь тільки дрони.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і чому ми по них не валимо? Та ж кримська ТЕС буде важливішим об'єктом чим той же кримський міст. Без світла в криму буде набагато легше працювати кримським партизанам. Але ми продовжуємо жувати соплі.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:54 Ответить
на дивані
показать весь комментарий
15.09.2025 11:55 Ответить
Ну так впред! Та слава Україні!
показать весь комментарий
15.09.2025 11:54 Ответить
Теоретично все до Урала у зоні досяжності гіпотетичних ракет.

Але працюють чомусь тільки дрони.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:55 Ответить
і Шо...
🤔🤔
показать весь комментарий
15.09.2025 11:58 Ответить
Об'єкти то в зоні, але "сили" повинні дати "міжнародні партнери". А "партнери" кажуть, шо "сили" їм самім потрібні, "атопутінападьот, а у нас сіл нєбудєт".
показать весь комментарий
15.09.2025 11:59 Ответить
Не пройшло і дванадцяти років....
показать весь комментарий
15.09.2025 12:00 Ответить
Крім мосту, і логістичної гілки від Кацапії по нашому Півдню до Криму.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:14 Ответить
Теоретично, вся європейська частина кацапетівки "у зоні".
А на практиці - бла-бла-мінго замість справжніх ударів.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:23 Ответить
Так чому вони до цього часу не знищені? Де там 3000 балістики і потужна рожева "Фламінго"?
показать весь комментарий
15.09.2025 12:26 Ответить
А чому вони не були знижені "потужною" ракетною програмою, нібото замороженою Зе?
показать весь комментарий
15.09.2025 12:56 Ответить
 
 