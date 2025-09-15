РУС
В либеральном ток-шоу в США показали карту Украины без оккупированного Крыма. ВИДЕО

В американском популярном ток-шоу "The Late Show", известном либеральной позицией и критикой президента США Дональда Трампа, изобразили карту Украины без оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написали в UNITED24 Media.

В частности, карта Украины появляется на экране в тот момент, когда ведущий Стивен Колбер рассказывает о полномасштабном вторжении РФ в феврале 2022 года.

В эфире он говорит, что сейчас Украина "вдохновляет своей героической борьбой весь мир".

В медиа отметили, что такие ошибки играют на руку Москве.

"В программе "The Late Show with Stephen Colbert" Украина была изображена на карте без Крыма. Хотя Украина благодарна за поддержку и внимание, даже такие небольшие ошибки имеют значение. Россия систематически использует такие "карты без Крыма" как часть своей пропаганды", - добавили там.

+11
От цікаво де вони мапи ці беруть.
елементарний вхід в гугл видає Україну в 604 кв кілометри?
чи в цій студії працює черговий підар серьога горячєв з мальти?
15.09.2025 21:45 Ответить
+7
Це теж саме, що США без Аляски!! Трамп-бите вухо, глибоко розгніваний, на своїх в США неуків, як агентів ******!!??
15.09.2025 21:45 Ответить
+6
Для них це шоу. Нелякані ідіоти ...
15.09.2025 21:43 Ответить
15.09.2025 21:41 Ответить
Навіть ліберали рамси попутали
15.09.2025 21:42 Ответить
"Американські військові несподівано приїхали в Білорусь подивитися на навчання "Запад" - новина на уп... цікаво це вже дно??
15.09.2025 22:06 Ответить
вони ні до чого, яку повісточку Білий Дім шле, ту і доводиться впроваджувати.
15.09.2025 22:43 Ответить
Для них це шоу. Нелякані ідіоти ...
15.09.2025 21:43 Ответить
Американці з будь чого можуть шоу зробити. Гляньте як вони лякають одне одного жартуючи, в багатьох випадках можна інфаркт отримати. Але для них це весело.
15.09.2025 23:13 Ответить
От цікаво де вони мапи ці беруть.
елементарний вхід в гугл видає Україну в 604 кв кілометри?
чи в цій студії працює черговий підар серьога горячєв з мальти?
15.09.2025 21:45 Ответить
Стефанішиній буде перше завдання ...
15.09.2025 21:45 Ответить
завдання для цієї уголовниці?
15.09.2025 21:57 Ответить
Це теж саме, що США без Аляски!! Трамп-бите вухо, глибоко розгніваний, на своїх в США неуків, як агентів ******!!??
15.09.2025 21:45 Ответить
американці вони такі американці. Це ви ще їхню карту АлбаніїВірменії не бачили.
15.09.2025 21:46 Ответить
Ви хотіли посарказувати але ніт - сарказму не вийшло ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F ).
15.09.2025 23:00 Ответить
хєрассє! не думав що трамп на ніч читає Вікіпєдію.
16.09.2025 00:17 Ответить
Як так? Вже й ліваки-союзники кинули.
15.09.2025 21:49 Ответить
так повісточку всім медіа насаджує діюча влада, тобто правокуколди.
15.09.2025 22:44 Ответить
Авже ж.
15.09.2025 23:25 Ответить
А мы покажем карту США без Аляски, которую испоганило }{уйло своими копытами.
15.09.2025 21:52 Ответить
Потрібно показувати сша без Аляски і Каліфорнії
15.09.2025 21:56 Ответить
Лібералізм в США знищено правокуколдівською повісточкою, яку всі ці ліберальні ток-шоу вже давно поотримували.
15.09.2025 22:42 Ответить
Це зайвий раз демонструє наскільки американці обмежені. Україна для них це десь там...в районі Сатурна.
16.09.2025 00:35 Ответить
 
 