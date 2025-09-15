В либеральном ток-шоу в США показали карту Украины без оккупированного Крыма. ВИДЕО
В американском популярном ток-шоу "The Late Show", известном либеральной позицией и критикой президента США Дональда Трампа, изобразили карту Украины без оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написали в UNITED24 Media.
В частности, карта Украины появляется на экране в тот момент, когда ведущий Стивен Колбер рассказывает о полномасштабном вторжении РФ в феврале 2022 года.
В эфире он говорит, что сейчас Украина "вдохновляет своей героической борьбой весь мир".
В медиа отметили, что такие ошибки играют на руку Москве.
"В программе "The Late Show with Stephen Colbert" Украина была изображена на карте без Крыма. Хотя Украина благодарна за поддержку и внимание, даже такие небольшие ошибки имеют значение. Россия систематически использует такие "карты без Крыма" как часть своей пропаганды", - добавили там.
елементарний вхід в гугл видає Україну в 604 кв кілометри?
чи в цій студії працює черговий підар серьога горячєв з мальти?
АлбаніїВірменії не бачили.