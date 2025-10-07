"Крим - це Україна!", - президент ОБСЄ Самп’єтро
Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро виступив у Верховній Раді, де заявив про підтримку українських біженців та наголосив на необхідності звільнення трьох представників організації, яких незаконно утримує Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Понс Самп'єтро розповів, що Іспанія, звідки він родом, активно допомагає українцям, які рятуються від війни. Зокрема, понад 40 тисяч українських дітей нині відвідують іспанські школи.
Під час виступу президент ОБСЄ чітко заявив, що визнає Крим виключно у складі України: "Крим - це Україна!" - сказав він із трибуни парламенту.
Також Понс Самп'єтро закликав Росію негайно звільнити трьох представників ОБСЄ, яких незаконно утримують, та вшанував пам’ять українського політика Андрія Парубія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
яка б була реакція?
про це було волати на весь світ у лютому 2014!
не жувати соплі, а ******* плєшиву крємлядь!
а, то, здрасьтє, роздуплився.
приїхав в наш папламент розказати нам, що крим це україна?
воно сьогодні поїде, а по києву полетять дрони ракети балістика.
порівняли с головою обсє!
до речі, на сирію мені глибоко насрати!
як і на тайвань з непалом.
ну так хуан в 2014 не был президентом обсе, может вообще в обсе не был
я ж не знав.
тоді треба відсмоктати йому!
ну это как хочешь, тут кому что нравится
Друзі якщо ви вагаєтесь хто перед вами чи надійна чи ненадійна людина , запитайте чий Крим , будь яка затримка у відповіді або неоднозначна відповідь , перед вами прямий або опосередкований ворог і підар .
запамʼятайте це і розкажіть дітям ...
працює безвідмовно
користуйтеся браття сестри