"Крим - це Україна!", - президент ОБСЄ Самп’єтро

Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро

Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро виступив у Верховній Раді, де заявив про підтримку українських біженців та наголосив на необхідності звільнення трьох представників організації, яких незаконно утримує Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Понс Самп'єтро розповів, що Іспанія, звідки він родом, активно допомагає українцям, які рятуються від війни. Зокрема, понад 40 тисяч українських дітей нині відвідують іспанські школи.

Під час виступу президент ОБСЄ чітко заявив, що визнає Крим виключно у складі України: "Крим - це Україна!" - сказав він із трибуни парламенту.

Також Понс Самп'єтро закликав Росію негайно звільнити трьох представників ОБСЄ, яких незаконно утримують, та вшанував пам’ять українського політика Андрія Парубія.

