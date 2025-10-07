"Крым - это Украина!", - президент ОБСЕ Сампьетро

Президент ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро выступил в Верховной Раде, где заявил о поддержке украинских беженцев и отметил необходимость освобождения трех представителей организации, которых незаконно удерживает Россия.

Понс Сампьетро рассказал, что Испания, откуда он родом, активно помогает украинцам, которые спасаются от войны. В частности, более 40 тысяч украинских детей сейчас посещают испанские школы.

Во время выступления президент ОБСЕ четко заявил, что признает Крым исключительно в составе Украины: "Крым - это Украина!" - сказал он с трибуны парламента.

Также Понс Сампьетро призвал Россию немедленно освободить трех представителей ОБСЕ, которых незаконно удерживают, и почтил память украинского политика Андрея Парубия.

