550 4

"Крым - это Украина!", - президент ОБСЕ Сампьетро

Президент ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро

Президент ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро выступил в Верховной Раде, где заявил о поддержке украинских беженцев и отметил необходимость освобождения трех представителей организации, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Понс Сампьетро рассказал, что Испания, откуда он родом, активно помогает украинцам, которые спасаются от войны. В частности, более 40 тысяч украинских детей сейчас посещают испанские школы.

Во время выступления президент ОБСЕ четко заявил, что признает Крым исключительно в составе Украины: "Крым - это Украина!" - сказал он с трибуны парламента.

Также Понс Сампьетро призвал Россию немедленно освободить трех представителей ОБСЕ, которых незаконно удерживают, и почтил память украинского политика Андрея Парубия.

Автор: 

Крым (26494) ОБСЕ (4904)
цікаво, а як щоб самп'єтро заявив з трибуни ради, що нє всьо так однозначно, що кацапоротий крим нє бутєрброд.
яка б була реакція?
07.10.2025 13:27 Ответить
Подяка за чітку позицію!
07.10.2025 13:41 Ответить
 
 