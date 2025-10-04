У Литві звільнили міністра Адомавічюса, який відмовився говорити, чий Крим

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса, який не зміг відповісти, чий Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Обов’язки міністерки культури тимчасово виконуватиме міністерка освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.

Як зазначено, після призначення Адомавічюса новим міністром культури, здійнялася хвиля обурення: лунали запитання про компетентність політика, а також критика з приводу заяв міністра.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У п’ятницю на запитання журналістки lrytas.lt про те, кому належить Крим, Адомавічюс не зміг одразу відповісти. Замість цього він заявив, що "це провокація".

Після інциденту прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене відреагувала жорстко.

"Представники нашої держави мають чітко висловлювати позицію щодо територіальної цілісності України. Жодних двозначностей тут бути не може", – підкреслила вона.

Згодом Адомавічюс оголосив про відставку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва залишить закритою до грудня частину повітряного простору на кордоні з Білоруссю