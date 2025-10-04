УКР
У Литві звільнили міністра Адомавічюса, який відмовився говорити, чий Крим

Відставка Ігнотаса Адомавічюса

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса, який не зміг відповісти, чий Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Обов’язки міністерки культури тимчасово виконуватиме міністерка освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.

Як зазначено, після призначення Адомавічюса новим міністром культури, здійнялася хвиля обурення: лунали запитання про компетентність політика, а також критика з приводу заяв міністра.

У п’ятницю на запитання журналістки lrytas.lt про те, кому належить Крим, Адомавічюс не зміг одразу відповісти. Замість цього він заявив, що "це провокація".

Після інциденту прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене відреагувала жорстко.

"Представники нашої держави мають чітко висловлювати позицію щодо територіальної цілісності України. Жодних двозначностей тут бути не може", – підкреслила вона.

Згодом Адомавічюс оголосив про відставку.

Та то фигня!
У нас ,к примеру- Владимир Александрович
Пять лет на простой вопрос :
Так нах... вы ,Пане ппрезидент , летали в Оман?
Не может ответить
Или не хочет....
И ничего...
Народ как- то терпит....
А литовцы такие нетерпеливые ....
04.10.2025 12:39 Відповісти
"чий дєрьмак?" ))
04.10.2025 12:55 Відповісти
Міністр подав сам у відставку А що наші---по три чотири крімінальні справи на міністрів,а його перекинуть в іншу структуру Оце вам Європа .Корупція,шахрайство,зловживання владою, бездіяльність ,порушення конституції,порушення Законів і т.інш---в нас не привід для звільнення То кому ми потрібні в Європі .А особливо потрібно побільше брехати--бо це ще і подобається лохам і баранам.
04.10.2025 12:54 Відповісти
його питали як я відразу не здогадався
04.10.2025 12:36 Відповісти
Все таки, що ж примусило його "відморожуватися"? Кацапські корені?
04.10.2025 12:38 Відповісти
Може "спонсорська пАддЄржка" від кацапні?
04.10.2025 12:42 Відповісти
04.10.2025 12:39 Відповісти
Це ж вчора було. Хіба ні ? Знову написали
04.10.2025 12:40 Відповісти
Хоч якась перемога, можна кожного дня мусолити.
04.10.2025 12:41 Відповісти
Вчора він заяву написав, а сьогодні звільнили.
04.10.2025 12:43 Відповісти
Як казав один український новоспечений доктор філософії: Крим- божий. Незрозуміло-чого литовці такі принципові?
04.10.2025 12:41 Відповісти
А зачем журналист спрашивал у министра культуры чей Крым. Он неблагонадежный?
04.10.2025 12:44 Відповісти
Як цей поц взагалі утримався на посаді до тепер…
04.10.2025 12:49 Відповісти
"Протримався" аж цілий тиждень.
04.10.2025 13:00 Відповісти
04.10.2025 12:54 Відповісти
04.10.2025 12:55 Відповісти
Лягавый!!!🤪
04.10.2025 13:00 Відповісти
Видворіть ще його в Крим.
04.10.2025 13:02 Відповісти
Дивуюсь румунам, молдованам, литовцям. Тільки чують запах руського міра : там звільнили, там всю партію зняли з виборів, там орка зняли з президентської гонки, там нах*й послали нетребко.

Виявляється - так можна, поки Захід топчеться в толерантності, бюрократії і власній безпорадності.
04.10.2025 13:15 Відповісти
 
 