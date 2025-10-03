Міністр культури Литви Адомавічюс не зміг відповісти, чий Крим: він подав у відставку

Очільник Мінкульту Литви Ігнотас Адомавічюс заявив про рішення піти у відставку після того, як не зміг в інтерв'ю однозначно відповісти на запитання журналістки щодо України та про приналежність тимчасово окупованого Криму.

Про це пишуть LRT та Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Так, 3 жовтня портал Lrytas опублікував інтерв'ю з міністром, у якому Адомавічюс не став прямо відповідати на запитання те, кому належить Крим, назвавши їх "провокаційними".

Після прохання журналістки до Адомавічюса відповісти, чий Крим, настала пауза.

"Це провокаційні питання, давайте навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про Міністерство культури... Не граймо в ці ігри. Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях", - сказав політик.

Водночас паузою на початку він відреагував і на питання, що для нього як для особистості означає перемога України.

"Напевно, найкраще це знають самі українці — що для них є перемогою. Не ми. Ми не можемо зрозуміти їх так глибоко, як вони самі бачать ситуацію. Так само як ми, Литва, усвідомили свою перемогу, коли вийшли з окупації, з-під гноблення і стали вільними, так і вони повинні самі визначити свою перемогу. Це їхній шлях. Кожен повинен пройти свій шлях. Ми можемо лише допомогти, підтримати. Наша допомога може допомогти їм знайти цю перемогу. Але тільки вони можуть назвати, якою вона повинна бути. Не можна відповідати за іншого", - заявив очільник Мінкульту Литви.

Водночас в адміністрації президента Литви Гітанаса Науседи засудили його слова.

"Така позиція члена уряду Литовської Республіки незрозуміла, неприйнятна і викликає резонне запитання, чи може ця особа бути членом уряду", - йдеться в заяві президентської канцелярії.

3 жовтня має відбутися засідання коаліційної ради щодо Адомавічюса, очікується, що йому запропонують піти у відставку, повідомили співрозмовники LRT.

За їхніми словами, прем'єр-міністр Інга Ругінене "втратила терпіння".

Видання BNS пише, що Адомавічюс уже повідомив журналістам про своє рішення піти у відставку. Він очолював Мінкульт країни тиждень.

"Щоб захистити свою сім'ю і все суспільство, а також не заважати роботі уряду, я йду у відставку. Я думаю, що мій відхід дасть мені свободу говорити про зміст, а не про форму", - сказав політик.

За словами міністра, він ухвалив рішення самостійно, його не примушували до цього.

Адомавічюс також висловив сподівання, що його відставка дасть змогу "деескалувати ситуацію".

