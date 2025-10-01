Війна коштує Україні приблизно 1 млрд євро щороку, ми повинні збільшити підтримку, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити підтримку України, адже війна коштує Україні близько одного мільярда євро щороку і країна здатна покрити лише половину цієї суми.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу в Копенгагені перед початком неформального засідання Європейської ради.
"Щодо оборони України, звичайно, ми повинні зробити набагато більше, тому що, за нашими оцінками, війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку. Україна здатна покрити половину цієї суми, решту має покрити міжнародна демократична спільнота", - зазначив Науседа.
Також він закликав продовжувати тиск на Росію, адже "Путін не має наміру зупиняти війну". Елементами тиску він назвав 19-й пакет санкцій (ще не затверджений ЄС. – Ред.), припинення купівлі російської нафти та газу.
"Збиває з пантелику те, що ми - я говорю про Європу - ми платимо за російський газ та нафту більше, ніж підтримуємо Україну. 13% нашого загального імпорту газу надходить з Росії, і це все ще на четвертому році війни", - обурився він, нагадавши, що Литва розірвала всі зв'язки з Росією ще у квітні 2022 році, через два місяці після початку війни.
золотий унітаз міндіча, не дасть збрехати.
Щомісяця.
Це офіційна статистика рузкіх підарасів.
Для України Європа гроші знайде.
Китай для підарів -- ніт!
Слава Україні!
Хтось може пояснити таку розбіжність в цифрах ?