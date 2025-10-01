УКР
Війна коштує Україні приблизно 1 млрд євро щороку, ми повинні збільшити підтримку, - Науседа

Науседа про вартість війни в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити підтримку України, адже війна коштує Україні близько одного мільярда євро щороку і країна здатна покрити лише половину цієї суми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу в Копенгагені перед початком неформального засідання Європейської ради.

"Щодо оборони України, звичайно, ми повинні зробити набагато більше, тому що, за нашими оцінками, війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку. Україна здатна покрити половину цієї суми, решту має покрити міжнародна демократична спільнота", - зазначив Науседа.

Також він закликав продовжувати тиск на Росію, адже "Путін не має наміру зупиняти війну". Елементами тиску він назвав 19-й пакет санкцій (ще не затверджений ЄС. – Ред.), припинення купівлі російської нафти та газу.

"Збиває з пантелику те, що ми - я говорю про Європу - ми платимо за російський газ та нафту більше, ніж підтримуємо Україну. 13% нашого загального імпорту газу надходить з Росії, і це все ще на четвертому році війни", - обурився він, нагадавши, що Литва розірвала всі зв'язки з Росією ще у квітні 2022 році, через два місяці після початку війни.

Це як, чи він має на увазі, що решту розкрадають, а на саму армію залишається лише один мільярд?
показати весь коментар
01.10.2025 15:45 Відповісти
так так!
золотий унітаз міндіча, не дасть збрехати.
показати весь коментар
01.10.2025 15:51 Відповісти
Рузкім підарам війна коштує 400-500 млн доларів.
Щомісяця.
Це офіційна статистика рузкіх підарасів.
Для України Європа гроші знайде.
Китай для підарів -- ніт!
Слава Україні!
показати весь коментар
01.10.2025 15:57 Відповісти
Ціна одного року війни - це 120 мільярдів доларів, половину треба десь знайти - Зеленський.
Війна коштує Україні приблизно 1 млрд євро щорічно - Науседа
Хтось може пояснити таку розбіжність в цифрах ?
показати весь коментар
01.10.2025 16:06 Відповісти
Швидше за все сплутав з тим, що Литва планує виділяти до мільярда в рік для Україні. Всі вони не надто вникають в те, що кажуть.
показати весь коментар
01.10.2025 16:12 Відповісти
Десь два нулі загубив
показати весь коментар
01.10.2025 16:11 Відповісти
Т.е. "Мы готовы давать за вашу войну с срашкой 1 млрд. евров, а остальное за свои деньги и еще, будут тихонько "ссать" вам в тапки наши "милые коты" с восточного фланга! Но наша пидтрымка непохитна и всеосяжна, правда все это в долг"!
показати весь коментар
01.10.2025 17:05 Відповісти
 
 