Война обходится Украине примерно в 1 млрд евро ежегодно, мы должны увеличить поддержку, - Науседа

Науседа о стоимости войны в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал увеличить поддержку Украины, ведь война стоит Украине около одного миллиарда евро ежегодно и страна способна покрыть лишь половину этой суммы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в среду в Копенгагене перед началом неформального заседания Европейского совета.

"Относительно обороны Украины, конечно, мы должны сделать гораздо больше, потому что, по нашим оценкам, война в Украине стоит около одного миллиарда евро ежегодно. Украина способна покрыть половину этой суммы, остальное должно покрыть международное демократическое сообщество", - отметил Науседа.

Также читайте: Пока Европа закупает энергоресурсы у РФ, она финансово больше на стороне Москвы в войне, - Науседа

Также он призвал продолжать давление на Россию, ведь "Путин не намерен останавливать войну". Элементами давления он назвал 19-й пакет санкций (еще не утвержденный ЕС. - Ред.), прекращение покупки российской нефти и газа.

"Сбивает с толку то, что мы - я говорю о Европе - мы платим за российский газ и нефть больше, чем поддерживаем Украину. 13% нашего общего импорта газа поступает из России, и это все еще на четвертом году войны", - возмутился он, напомнив, что Литва разорвала все связи с Россией еще в апреле 2022 года, через два месяца после начала войны.

Литва (2610) поддержка (720) Науседа Гитанас (301) война в Украине (6371)
Це як, чи він має на увазі, що решту розкрадають, а на саму армію залишається лише один мільярд?
01.10.2025 15:45 Ответить
так так!
золотий унітаз міндіча, не дасть збрехати.
01.10.2025 15:51 Ответить
Рузкім підарам війна коштує 400-500 млн доларів.
Щомісяця.
Це офіційна статистика рузкіх підарасів.
Для України Європа гроші знайде.
Китай для підарів -- ніт!
Слава Україні!
01.10.2025 15:57 Ответить
Ціна одного року війни - це 120 мільярдів доларів, половину треба десь знайти - Зеленський.
Війна коштує Україні приблизно 1 млрд євро щорічно - Науседа
Хтось може пояснити таку розбіжність в цифрах ?
01.10.2025 16:06 Ответить
Швидше за все сплутав з тим, що Литва планує виділяти до мільярда в рік для Україні. Всі вони не надто вникають в те, що кажуть.
01.10.2025 16:12 Ответить
Десь два нулі загубив
01.10.2025 16:11 Ответить
Т.е. "Мы готовы давать за вашу войну с срашкой 1 млрд. евров, а остальное за свои деньги и еще, будут тихонько "ссать" вам в тапки наши "милые коты" с восточного фланга! Но наша пидтрымка непохитна и всеосяжна, правда все это в долг"!
01.10.2025 17:05 Ответить
 
 