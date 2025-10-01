Война обходится Украине примерно в 1 млрд евро ежегодно, мы должны увеличить поддержку, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал увеличить поддержку Украины, ведь война стоит Украине около одного миллиарда евро ежегодно и страна способна покрыть лишь половину этой суммы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в среду в Копенгагене перед началом неформального заседания Европейского совета.
"Относительно обороны Украины, конечно, мы должны сделать гораздо больше, потому что, по нашим оценкам, война в Украине стоит около одного миллиарда евро ежегодно. Украина способна покрыть половину этой суммы, остальное должно покрыть международное демократическое сообщество", - отметил Науседа.
Также он призвал продолжать давление на Россию, ведь "Путин не намерен останавливать войну". Элементами давления он назвал 19-й пакет санкций (еще не утвержденный ЕС. - Ред.), прекращение покупки российской нефти и газа.
"Сбивает с толку то, что мы - я говорю о Европе - мы платим за российский газ и нефть больше, чем поддерживаем Украину. 13% нашего общего импорта газа поступает из России, и это все еще на четвертом году войны", - возмутился он, напомнив, что Литва разорвала все связи с Россией еще в апреле 2022 года, через два месяца после начала войны.
золотий унітаз міндіча, не дасть збрехати.
Щомісяця.
Це офіційна статистика рузкіх підарасів.
Для України Європа гроші знайде.
Китай для підарів -- ніт!
Слава Україні!
Хтось може пояснити таку розбіжність в цифрах ?