Новини Диверсії у Польщі та Литві
1 632 7

Російські спецслужби готували диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині, - ЗМІ

У Польщі затримали агента ГРУ

У Польщі затримано агента ГРУ, який планував диверсії з використанням дронів і консервних банок із вибухівкою. Подібні операції готувалися також у Литві та Німеччині. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Gazeta Wyborcza.

Проінформовані джерела, дотичні до роботи прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомили про висновки розслідування щодо затриманого агента Владислава Г., який, як вважають, діяв на замовлення російського ГРУ.

За даними слідства, агент отримав завдання добути лопату, викопати на місцевому цвинтарі консервні банки, замасковані під кукурудзу, та залишити їх у визначеному місці біля Лодзя. Як вважають слідчі, ці банки містили потужну вибухівку для терактів з використанням дронів.

Операції подібного типу, ймовірно, готували не лише в Польщі, а й у Литві та Німеччині. Зокрема, аналогічні "банки з кукурудзою" виявили на цвинтарі у Литві.

Владислав Г. також перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.

Якщо підозри підтвердяться, затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща діятиме безжально проти тих, хто на замовлення РФ дестабілізує ситуацію в країні, - Туск

Нагадаємо, у вересні Генеральна прокуратура та Кримінальне бюро поліції Литви викрили групу осіб, яка організувала і планувала вчинити чотири теракти в різних країнах Європи.

Німеччина (7751) Литва (2566) Польща (9037) росія (68158) спецслужби (271) ГРУ (91)
Ви ще посадіть його норвежську тюрму в двохкімнатну камеру зі всіма вигодами .
показати весь коментар
02.10.2025 09:44 Відповісти
Як цікаво, загрожує довічне покарання, а в Україні, такого не має та ще можуть відпустити під підписку, чи за бабло, або дати пару років ув'язнення та піти на обмін.
показати весь коментар
02.10.2025 09:45 Відповісти
Обміняють.
показати весь коментар
02.10.2025 09:48 Відповісти
+++
На ближайшего американского наркомана. Или племянника Латыниной.
показати весь коментар
02.10.2025 10:26 Відповісти
"завдання добути лопату" - звучить феєрично.
Нагадує "он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон".
показати весь коментар
02.10.2025 09:59 Відповісти
Теж одразу у вічі кинулось.
показати весь коментар
02.10.2025 10:26 Відповісти
А главное не выделяться среди окружающих. Днем, на европейском кладбище, копать лопатой среди прогуливаюшихся поляков.
Копать на кладбище лучше ночью - все паны от страха обосрутся. Двойной профит
показати весь коментар
02.10.2025 10:32 Відповісти
 
 