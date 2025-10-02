Російські спецслужби готували диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині, - ЗМІ
У Польщі затримано агента ГРУ, який планував диверсії з використанням дронів і консервних банок із вибухівкою. Подібні операції готувалися також у Литві та Німеччині. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Gazeta Wyborcza.
Проінформовані джерела, дотичні до роботи прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомили про висновки розслідування щодо затриманого агента Владислава Г., який, як вважають, діяв на замовлення російського ГРУ.
За даними слідства, агент отримав завдання добути лопату, викопати на місцевому цвинтарі консервні банки, замасковані під кукурудзу, та залишити їх у визначеному місці біля Лодзя. Як вважають слідчі, ці банки містили потужну вибухівку для терактів з використанням дронів.
Операції подібного типу, ймовірно, готували не лише в Польщі, а й у Литві та Німеччині. Зокрема, аналогічні "банки з кукурудзою" виявили на цвинтарі у Литві.
Владислав Г. також перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.
Якщо підозри підтвердяться, затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.
Нагадаємо, у вересні Генеральна прокуратура та Кримінальне бюро поліції Литви викрили групу осіб, яка організувала і планувала вчинити чотири теракти в різних країнах Європи.
