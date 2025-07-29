Польща діятиме безжально проти тих, хто на замовлення РФ дестабілізує ситуацію в країні, - Туск

У Польщі заявили, що діятимуть безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні, зокрема на польських кордонах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, про це оголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Так, за його словами, наразі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами. Серед них росіяни, білоруси та українці, а також колумбієць і поляк.

Як зазначається, російські служби рекомендували цим особам вчиняти диверсії, а також побиття. Глава уряду повідомив, що одна особа була засуджена, інші затримані і чекають на суди.

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Стосовно 27-річного колумбійця, який може бути причетний до двох підпалів у Польщі, Туск наголосив, що робота прокуратури та польських служб ще раз підтвердила, що ці диверсійні дії також були здійснені за прямим наказом російських служб.

"Я звернувся до відповідних міністрів… з проханням вжити ще більш інтенсивних та енергійних заходів як для запобігання ризикам, так і для затримання всіх тих, хто за російські гроші атакує польську державу", – сказав премєр.

Туск додав, що "польська держава діятиме безжально" щодо осіб, які планують дестабілізувати ситуацію, зокрема на польських кордонах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби стояли за підпалами торговельних центрів у Литві та Польщі, використовуючи для цього найманих громадян України.