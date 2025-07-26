Росія і Китай будуть готові протистояти Заходу в 2027 році, - Туск
За оцінками НАТО та США, Росія та Китай можуть бути готові до протистояння із Заходом вже у 2027 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskieradio, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він зазначив, що підтвердження цих оцінок він отримав під час зустрічі з командувачами силами НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.
Туск закликав до посиленої підготовки, особливо в Польщі, і оцінив важливість співпраці з союзниками на тлі зростаючих безпекових викликів в Європі.
"Польща і Європа, але в першу чергу Польща, повинні бути готові до різних характеристик у найближчі два роки", - підкреслив прем'єр-міністр.
Топ коментарі
+3 Luiza
показати весь коментар26.07.2025 14:58 Відповісти Посилання
+2 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар26.07.2025 14:54 Відповісти Посилання
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Бо ти, чмо, навіть коми не здатне поставити, а розказуєш кому як спілкуватися.
І найгірше, що ти нічого так і не зрозумієш.
Валіть економіку паРаші і китаю .. Не давайте їм розвиватись і озброюватись .
І робіть це негайно . Не тягніть - резину !!
Економічна війна болісна , але не так як класична . !
Китай відчув велич, хочеться зміни світового порядку.. І так, ця країна дуже небезпечна для планети. Хоча по великому рахунку всі великі країни варті одна одної. Нам просто не пощастило цього разу опинитися в центрі замісу.
2. Захід дуже хоче перемоги України.
3. Економічно й мілітарно Захід значно переважає РФ і КНР.
Так в чому ж тоді річ? Може якийсь пункт насправді не відповідає реальності?