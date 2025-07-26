Росія і Китай будуть готові протистояти Заходу в 2027 році, - Туск

За оцінками НАТО та США, Росія та Китай можуть бути готові до протистояння із Заходом вже у 2027 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskieradio, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зазначив, що підтвердження цих оцінок він отримав під час зустрічі з командувачами силами НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.

Туск закликав до посиленої підготовки, особливо в Польщі, і оцінив важливість співпраці з союзниками на тлі зростаючих безпекових викликів в Європі.

"Польща і Європа, але в першу чергу Польща, повинні бути готові до різних характеристик у найближчі два роки", - підкреслив прем'єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС діятиме рішуче і застосовуватиме стратегічний підхід до гібридних загроз з боку РФ, - Каллас