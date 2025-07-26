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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Росія і Китай будуть готові протистояти Заходу в 2027 році, - Туск

Туск про загрозу РФ для Заходу

За оцінками НАТО та США, Росія та Китай можуть бути готові до протистояння із Заходом вже у 2027 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskieradio, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зазначив, що підтвердження цих оцінок він отримав під час зустрічі з командувачами силами НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.

Туск закликав до посиленої підготовки, особливо в Польщі, і оцінив важливість співпраці з союзниками на тлі зростаючих безпекових викликів в Європі.

"Польща і Європа, але в першу чергу Польща, повинні бути готові до різних характеристик у найближчі два роки", - підкреслив прем'єр-міністр.

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Автор: 

НАТО (6689) Польща (8711) росія (66861) Туск Дональд (550)


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Топ коментарі
+3
Туск дуже адекватний політик❤️🇵🇱 ...враховуючи шо китай воює в Україні руками русні ...то так , Заходу треба напрягтися ,в китаї мяса багато ...
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26.07.2025 14:58 Відповісти
+2
Китай понятно, вторая экономика мира. А расея как? Они село полгода взять не могут
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26.07.2025 14:54 Відповісти
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Китай понятно, вторая экономика мира. А расея как? Они село полгода взять не могут
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26.07.2025 14:54 Відповісти
безкінечний ресурс істот життя який неварте нічого і 0 емпатія як до своїх так до чужих
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26.07.2025 15:03 Відповісти
Нет там бесконечного ресурса. Если бы он был то нас бы уже штурмовали миллионы орков. Раша это не совок, слава богу.
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26.07.2025 15:13 Відповісти
читай українські дописи москалю
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26.07.2025 15:18 Відповісти
Эта вторая экономика мира тесно вплетена в мировую экономику и взаимосвязаны с теми с кем она якобы хочет противостоять. Глобализация *****, это внезапно надёжный стоп-сигнал для некоторые упопотых.
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26.07.2025 15:47 Відповісти
кардінал і галанерещік!
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26.07.2025 14:55 Відповісти
Туск дуже адекватний політик❤️🇵🇱 ...враховуючи шо китай воює в Україні руками русні ...то так , Заходу треба напрягтися ,в китаї мяса багато ...
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26.07.2025 14:58 Відповісти
В данном случае Китаю очень выгодно ослабление рашки. А сейчас идет усиление Европы в военном плане.
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26.07.2025 15:14 Відповісти
читай українські дописи москалю та спілкуйся УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ...
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26.07.2025 15:19 Відповісти
Йди будь ласка в дупу.
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26.07.2025 15:23 Відповісти
Знаєш чому ти довбограй?
Бо ти, чмо, навіть коми не здатне поставити, а розказуєш кому як спілкуватися.
І найгірше, що ти нічого так і не зрозумієш.
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26.07.2025 16:13 Відповісти
Сумно чути таки вислови. Поміж строк заяви Туска: Україна капітулює до 2027 року. І все це завдяки зеленському і його шоблі.
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26.07.2025 15:12 Відповісти
Ну то не заважайте їм готуватись, то так і буде.
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26.07.2025 15:19 Відповісти
Захід теж зівака не дає?
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26.07.2025 15:34 Відповісти
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26.07.2025 15:38 Відповісти
Ну так продовжуйте купувати у Китая і кацапів і далі
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26.07.2025 15:40 Відповісти
Туск відкрито говорить що Захід господар світу, а якісь китаєзи хочуть відняти трон. Ці старі хворі недоумки приведуть світ до краху в будь-якому випадку.
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26.07.2025 15:42 Відповісти
Точно, 3,14₴#@ русні
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26.07.2025 15:58 Відповісти
США+ ЕС+Канада+Япония+ВБ - это больше половины мировой экономики. Китай не рыпнется
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26.07.2025 16:16 Відповісти
Всі ці слова мають одну мету, щоб електорат розумів чому гроші платників податків ідуть не на кращу соціальні умови, а на відродження ВПК.
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26.07.2025 15:49 Відповісти
При русні воно ж стане краще
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26.07.2025 16:00 Відповісти
От навіщо Китаю Захід, якщо під боком величезна,малозаселена територія з купою природніх ресурсів. А потенціал російської армії - захоплення безлюдних сіл ціною величезних втрат. Туск чудово розуміє, що ніякого нападу не буде, але є шанс потрусити Європу на бабло для посилення польської армії , от і йдуть в хід ці "лякалки" для запливших від жиру європейців ,які привикли до комфорту та безпеки.
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26.07.2025 15:51 Відповісти
Так а навіщо ви з ними граєтесь ? Навіщо фінансуєте їхні економіки , допомагаєте їм створювати зброю , даєте технології , продаєте станки , купляєте нафту і газ ?? Ви й..бнуті ??
Валіть економіку паРаші і китаю .. Не давайте їм розвиватись і озброюватись .
І робіть це негайно . Не тягніть - резину !!
Економічна війна болісна , але не так як класична . !
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26.07.2025 15:56 Відповісти
Китай роблять лиходієм бо чесну конкуренцію Захід програє їм із сухим рахунком. Постійно бездоказові звинувачення. Індія те ж саме робить, але її ніби не існує в природі.
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26.07.2025 16:08 Відповісти
Китай - ініціатор цієї війни, москалі - тупі виконавці.
Китай відчув велич, хочеться зміни світового порядку.. І так, ця країна дуже небезпечна для планети. Хоча по великому рахунку всі великі країни варті одна одної. Нам просто не пощастило цього разу опинитися в центрі замісу.
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26.07.2025 16:17 Відповісти
Ну з кацапами воно якось більш-менш зрозуміло. А от Китаю те протистояння нафіга? Куди вони увесь свій непотріб продаватимуть?
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26.07.2025 16:12 Відповісти
Китай для Заходу набагато гірше рашки. Тому що обігрує в чесній грі. Це кошмар. Фон дер Ляєн, Трамп, Туск прокидаються через це ночами і виють.
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26.07.2025 16:18 Відповісти
1. "будуть готові протистояти Заходу в 2027 році" - значить зараз не готові.
2. Захід дуже хоче перемоги України.
3. Економічно й мілітарно Захід значно переважає РФ і КНР.

Так в чому ж тоді річ? Може якийсь пункт насправді не відповідає реальності?
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26.07.2025 16:23 Відповісти
 
 