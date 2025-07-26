Россия и Китай будут готовы противостоять Западу в 2027 году, - Туск
По оценкам НАТО и США, Россия и Китай могут быть готовы к противостоянию с Западом уже в 2027 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskieradio, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он отметил, что подтверждение этих оценок он получил во время встречи с командующими силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.
Туск призвал к усиленной подготовке, особенно в Польше, и оценил важность сотрудничества с союзниками на фоне растущих вызовов безопасности в Европе.
"Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным характеристикам в ближайшие два года", - подчеркнул премьер-министр.
Топ комментарии
+3 Luiza
показать весь комментарий26.07.2025 14:58 Ответить Ссылка
+2 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий26.07.2025 14:54 Ответить Ссылка
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Бо ти, чмо, навіть коми не здатне поставити, а розказуєш кому як спілкуватися.
І найгірше, що ти нічого так і не зрозумієш.
Валіть економіку паРаші і китаю .. Не давайте їм розвиватись і озброюватись .
І робіть це негайно . Не тягніть - резину !!
Економічна війна болісна , але не так як класична . !