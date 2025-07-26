Россия и Китай будут готовы противостоять Западу в 2027 году, - Туск

По оценкам НАТО и США, Россия и Китай могут быть готовы к противостоянию с Западом уже в 2027 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskieradio, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он отметил, что подтверждение этих оценок он получил во время встречи с командующими силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Туск призвал к усиленной подготовке, особенно в Польше, и оценил важность сотрудничества с союзниками на фоне растущих вызовов безопасности в Европе.

"Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным характеристикам в ближайшие два года", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС будет действовать решительно и применять стратегический подход к гибридным угрозам со стороны РФ, - Каллас