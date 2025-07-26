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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Россия и Китай будут готовы противостоять Западу в 2027 году, - Туск

Туск об угрозе РФ для Запада

По оценкам НАТО и США, Россия и Китай могут быть готовы к противостоянию с Западом уже в 2027 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskieradio, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он отметил, что подтверждение этих оценок он получил во время встречи с командующими силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Туск призвал к усиленной подготовке, особенно в Польше, и оценил важность сотрудничества с союзниками на фоне растущих вызовов безопасности в Европе.

"Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным характеристикам в ближайшие два года", - подчеркнул премьер-министр.

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Автор: 

НАТО (10226) Польша (8580) россия (96677) Туск Дональд (769)


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Топ комментарии
+3
Туск дуже адекватний політик❤️🇵🇱 ...враховуючи шо китай воює в Україні руками русні ...то так , Заходу треба напрягтися ,в китаї мяса багато ...
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26.07.2025 14:58 Ответить
+2
Китай понятно, вторая экономика мира. А расея как? Они село полгода взять не могут
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26.07.2025 14:54 Ответить
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Китай понятно, вторая экономика мира. А расея как? Они село полгода взять не могут
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26.07.2025 14:54 Ответить
безкінечний ресурс істот життя який неварте нічого і 0 емпатія як до своїх так до чужих
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26.07.2025 15:03 Ответить
Нет там бесконечного ресурса. Если бы он был то нас бы уже штурмовали миллионы орков. Раша это не совок, слава богу.
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26.07.2025 15:13 Ответить
читай українські дописи москалю
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26.07.2025 15:18 Ответить
Эта вторая экономика мира тесно вплетена в мировую экономику и взаимосвязаны с теми с кем она якобы хочет противостоять. Глобализация *****, это внезапно надёжный стоп-сигнал для некоторые упопотых.
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26.07.2025 15:47 Ответить
кардінал і галанерещік!
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26.07.2025 14:55 Ответить
Туск дуже адекватний політик❤️🇵🇱 ...враховуючи шо китай воює в Україні руками русні ...то так , Заходу треба напрягтися ,в китаї мяса багато ...
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26.07.2025 14:58 Ответить
В данном случае Китаю очень выгодно ослабление рашки. А сейчас идет усиление Европы в военном плане.
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26.07.2025 15:14 Ответить
читай українські дописи москалю та спілкуйся УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ...
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26.07.2025 15:19 Ответить
Йди будь ласка в дупу.
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26.07.2025 15:23 Ответить
Знаєш чому ти довбограй?
Бо ти, чмо, навіть коми не здатне поставити, а розказуєш кому як спілкуватися.
І найгірше, що ти нічого так і не зрозумієш.
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26.07.2025 16:13 Ответить
Сумно чути таки вислови. Поміж строк заяви Туска: Україна капітулює до 2027 року. І все це завдяки зеленському і його шоблі.
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26.07.2025 15:12 Ответить
Ну то не заважайте їм готуватись, то так і буде.
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26.07.2025 15:19 Ответить
Захід теж зівака не дає?
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26.07.2025 15:34 Ответить
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26.07.2025 15:38 Ответить
Ну так продовжуйте купувати у Китая і кацапів і далі
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26.07.2025 15:40 Ответить
Туск відкрито говорить що Захід господар світу, а якісь китаєзи хочуть відняти трон. Ці старі хворі недоумки приведуть світ до краху в будь-якому випадку.
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26.07.2025 15:42 Ответить
Точно, 3,14₴#@ русні
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26.07.2025 15:58 Ответить
Всі ці слова мають одну мету, щоб електорат розумів чому гроші платників податків ідуть не на кращу соціальні умови, а на відродження ВПК.
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26.07.2025 15:49 Ответить
При русні воно ж стане краще
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26.07.2025 16:00 Ответить
От навіщо Китаю Захід, якщо під боком величезна,малозаселена територія з купою природніх ресурсів. А потенціал російської армії - захоплення безлюдних сіл ціною величезних втрат. Туск чудово розуміє, що ніякого нападу не буде, але є шанс потрусити Європу на бабло для посилення польської армії , от і йдуть в хід ці "лякалки" для запливших від жиру європейців ,які привикли до комфорту та безпеки.
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26.07.2025 15:51 Ответить
Так а навіщо ви з ними граєтесь ? Навіщо фінансуєте їхні економіки , допомагаєте їм створювати зброю , даєте технології , продаєте станки , купляєте нафту і газ ?? Ви й..бнуті ??
Валіть економіку паРаші і китаю .. Не давайте їм розвиватись і озброюватись .
І робіть це негайно . Не тягніть - резину !!
Економічна війна болісна , але не так як класична . !
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26.07.2025 15:56 Ответить
Китай роблять лиходієм бо чесну конкуренцію Захід програє їм із сухим рахунком. Постійно бездоказові звинувачення. Індія те ж саме робить, але її ніби не існує в природі.
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26.07.2025 16:08 Ответить
Ну з кацапами воно якось більш-менш зрозуміло. А от Китаю те протистояння нафіга? Куди вони увесь свій непотріб продаватимуть?
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26.07.2025 16:12 Ответить
 
 