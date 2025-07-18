ЕС будет действовать решительно и применять стратегический подход к гибридным угрозам со стороны РФ, - Каллас
Европейский Союз осуждает постоянные злонамеренные действия России, направленные на угрозу и подрыв безопасности, устойчивости и демократических основ ЕС, его государств-членов и его партнеров.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас от имени ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз остается непоколебимым и однозначным в своем решительном осуждении постоянных злонамеренных действий, осуществляемых Россией. Они являются частью более широких, скоординированных и длительных гибридных кампаний, направленных на угрозу и подрыв безопасности, устойчивости и демократических основ ЕС, его государств-членов и его партнеров", - говорится в заявлении.
Как отмечается, в последние годы наблюдается преднамеренное и систематическое злонамеренное поведение России, в частности ее службы военной разведки, известной как ГРУ.
"Россия годами проводит гибридные кампании против ЕС и его государств-членов, и злонамеренная деятельность усилилась после начала военной агрессии против Украины и, вероятно, будет продолжаться в ближайшем будущем", - отмечается в заявлении.
Однако, отмечается, что дестабилизирующие гибридные кампании России не ограничиваются киберсферой. Они также предусматривают акты саботажа, повреждение критической инфраструктуры, физические атаки, манипулирование информацией и вмешательство, а также другие действия.
В ЕС заверили, что будут продолжать действовать решительно, применяя стратегический подход к гибридным угрозам России.
"Это обеспечивает проактивный, согласованный и устойчивый ответ, в частности через асимметричные и пропорциональные меры в соответствии с международным правом. Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, углублять сотрудничество с международными партнерами, в частности с НАТО, полностью придерживаясь согласованных принципов, и в полной мере использовать все доступные средства для предотвращения, сдерживания и эффективного реагирования на гибридную деятельность России", - подытоживается в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль