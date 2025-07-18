Каллас о 18-м пакете санкций ЕС против РФ: Европа не отступит от поддержки Украины
Европейский Союз будет продолжать усиливать санкционное давление на Россию до тех пор, пока Кремль не прекратит агрессию против Украины.
Об этом в комментарии Укринформу заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС только что одобрил один из своих самых мощных пакетов санкций против России на сегодня. Каждая санкция ослабляет способность России вести войну", - подчеркнула она. По словам Каллас, Европа не отступит от поддержки Украины.
В Службе внешних отношений ЕС уточнили, что новый пакет предусматривает снижение предельной цены на российскую нефть, санкции против более 100 судов теневого флота, запрет операций с трубопроводами "Северный поток", ограничения в отношении российского нефтеперерабатывающего завода в Индии, двух китайских банков и реестра флагов судоходства.
Также вводится полный запрет операций в системе SWIFT и строгие ограничения на экспорт товаров двойного назначения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль