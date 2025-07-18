РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11973 посетителя онлайн
Новости Санкции ЕС против России
494 4

Каллас о 18-м пакете санкций ЕС против РФ: Европа не отступит от поддержки Украины

каллас

Европейский Союз будет продолжать усиливать санкционное давление на Россию до тех пор, пока Кремль не прекратит агрессию против Украины.

Об этом в комментарии Укринформу заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС только что одобрил один из своих самых мощных пакетов санкций против России на сегодня. Каждая санкция ослабляет способность России вести войну", - подчеркнула она. По словам Каллас, Европа не отступит от поддержки Украины.

В Службе внешних отношений ЕС уточнили, что новый пакет предусматривает снижение предельной цены на российскую нефть, санкции против более 100 судов теневого флота, запрет операций с трубопроводами "Северный поток", ограничения в отношении российского нефтеперерабатывающего завода в Индии, двух китайских банков и реестра флагов судоходства.

Также вводится полный запрет операций в системе SWIFT и строгие ограничения на экспорт товаров двойного назначения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запрет нефтепродуктов из российской нефти и снижение предельной цены: Что предусматривают новые санкции ЕС против России

Автор: 

санкции (11673) Евросоюз (17408) Каллас Кая (250)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То коли росія розвалиться, пані Каллас? Через 2-3 тижні, максимум до 2033-го року? Ну почекаєм, що ж нам ще робити...
показать весь комментарий
18.07.2025 14:42 Ответить
А чому запитання до Каллас? В нас є нова премр Свириденко і просрочений Верховний. Ото всі питання і до них. Європа нам нічого не винна, ми їм дякуємо за підтримку.
показать весь комментарий
18.07.2025 15:34 Ответить
Мікрофіца - мікрожопа,,якби пуйло не мучився, радіа б всяч Європпа.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:49 Ответить
Ну це потрібно було зразу вводити а не три з половиною років жувати ці сімнадцять пакетів. Ще є питання по скрапленому газу та інщим природним ресурсам-доколі ви будете підтримувати воєнну машину цього недодержави купуючи ці ресурси?
показать весь комментарий
18.07.2025 14:59 Ответить
 
 