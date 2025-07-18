УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
591 4

Каллас про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: Європа не відступить від підтримки України

каллас

Європейський Союз продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію доти, доки Кремль не припинить агресію проти України.

Про це в коментарі Укрінформу заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС щойно схвалив один зі своїх найпотужніших пакетів санкцій проти Росії на сьогодні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну", - наголосила вона. За словами Каллас, Європа не відступить від підтримки України.

У Службі зовнішніх відносин ЄС уточнили, що новий пакет передбачає зниження граничної ціни на російську нафту, санкції проти понад 100 суден тіньового флоту, заборону операцій із трубопроводами "Північний потік", обмеження щодо російського нафтопереробного заводу в Індії, двох китайських банків і реєстру прапорів судноплавства.

Також вводиться повна заборона операцій у системі SWIFT та суворі обмеження на експорт товарів подвійного призначення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборона нафтопродуктів з російської нафти і зниження граничної ціни: Що передбачають нові санкції ЄС проти Росії

Автор: 

санкції (12404) Євросоюз (13883) Каллас Кая (315)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То коли росія розвалиться, пані Каллас? Через 2-3 тижні, максимум до 2033-го року? Ну почекаєм, що ж нам ще робити...
показати весь коментар
18.07.2025 14:42 Відповісти
А чому запитання до Каллас? В нас є нова премр Свириденко і просрочений Верховний. Ото всі питання і до них. Європа нам нічого не винна, ми їм дякуємо за підтримку.
показати весь коментар
18.07.2025 15:34 Відповісти
Мікрофіца - мікрожопа,,якби пуйло не мучився, радіа б всяч Європпа.
показати весь коментар
18.07.2025 14:49 Відповісти
Ну це потрібно було зразу вводити а не три з половиною років жувати ці сімнадцять пакетів. Ще є питання по скрапленому газу та інщим природним ресурсам-доколі ви будете підтримувати воєнну машину цього недодержави купуючи ці ресурси?
показати весь коментар
18.07.2025 14:59 Відповісти
 
 