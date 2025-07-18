Каллас про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: Європа не відступить від підтримки України

Європейський Союз продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію доти, доки Кремль не припинить агресію проти України.

Про це в коментарі Укрінформу заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС щойно схвалив один зі своїх найпотужніших пакетів санкцій проти Росії на сьогодні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну", - наголосила вона. За словами Каллас, Європа не відступить від підтримки України.

У Службі зовнішніх відносин ЄС уточнили, що новий пакет передбачає зниження граничної ціни на російську нафту, санкції проти понад 100 суден тіньового флоту, заборону операцій із трубопроводами "Північний потік", обмеження щодо російського нафтопереробного заводу в Індії, двох китайських банків і реєстру прапорів судноплавства.

Також вводиться повна заборона операцій у системі SWIFT та суворі обмеження на експорт товарів подвійного призначення.

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