ЄС діятиме рішуче і застосовуватиме стратегічний підхід до гібридних загроз з боку РФ, - Каллас

Європейський Союз засуджує постійні зловмисні дії Росії, спрямовані на загрозу та підрив безпеки, стійкості та демократичних основ ЄС, його держав-членів та його партнерів.

Про це йдеться у заяві високої представниці із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас від імені ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз залишається непохитним та однозначним у своєму рішучому засудженні постійних зловмисних дій, що здійснюються Росією. Вони є частиною ширших, скоординованих та тривалих гібридних кампаній, спрямованих на загрозу та підрив безпеки, стійкості та демократичних основ ЄС, його держав-членів та його партнерів", - йдеться у заяві.

Як зазначається, протягом останніх років спостерігається навмисна та систематична зловмисна поведінка Росії, зокрема її служби військової розвідки, відомої як ГРУ.

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"Росія роками проводить гібридні кампанії проти ЄС та його держав-членів, і зловмисна діяльність посилилася після початку військової агресії проти України та, ймовірно, триватиме в найближчому майбутньому", - зауважується в заяві.

Однак, наголошується, що дестабілізуючі гібридні кампанії Росії не обмежуються кіберсферою. Вони також передбачають акти саботажу, пошкодження критичної інфраструктури, фізичні атаки, маніпулювання інформацією і втручання, а також інші дії.

У ЄС запевнили, що продовжуватимуть діяти рішуче, застосовуючи стратегічний підхід до гібридних загроз Росії.

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"Це забезпечує проактивну, узгоджену та стійку відповідь, зокрема через асиметричні та пропорційні заходи відповідно до міжнародного права. Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу стійкість, поглиблювати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з НАТО, повністю дотримуючись узгоджених принципів, та повною мірою використовуватимемо всі доступні засоби для запобігання, стримування та ефективного реагування на гібридну діяльність Росії", - підсумовується в заяві.

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