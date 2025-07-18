ЄС діятиме рішуче і застосовуватиме стратегічний підхід до гібридних загроз з боку РФ, - Каллас
Європейський Союз засуджує постійні зловмисні дії Росії, спрямовані на загрозу та підрив безпеки, стійкості та демократичних основ ЄС, його держав-членів та його партнерів.
Про це йдеться у заяві високої представниці із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас від імені ЄС, передає Цензор.НЕТ.
"Європейський Союз залишається непохитним та однозначним у своєму рішучому засудженні постійних зловмисних дій, що здійснюються Росією. Вони є частиною ширших, скоординованих та тривалих гібридних кампаній, спрямованих на загрозу та підрив безпеки, стійкості та демократичних основ ЄС, його держав-членів та його партнерів", - йдеться у заяві.
Як зазначається, протягом останніх років спостерігається навмисна та систематична зловмисна поведінка Росії, зокрема її служби військової розвідки, відомої як ГРУ.
"Росія роками проводить гібридні кампанії проти ЄС та його держав-членів, і зловмисна діяльність посилилася після початку військової агресії проти України та, ймовірно, триватиме в найближчому майбутньому", - зауважується в заяві.
Однак, наголошується, що дестабілізуючі гібридні кампанії Росії не обмежуються кіберсферою. Вони також передбачають акти саботажу, пошкодження критичної інфраструктури, фізичні атаки, маніпулювання інформацією і втручання, а також інші дії.
У ЄС запевнили, що продовжуватимуть діяти рішуче, застосовуючи стратегічний підхід до гібридних загроз Росії.
"Це забезпечує проактивну, узгоджену та стійку відповідь, зокрема через асиметричні та пропорційні заходи відповідно до міжнародного права. Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу стійкість, поглиблювати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з НАТО, повністю дотримуючись узгоджених принципів, та повною мірою використовуватимемо всі доступні засоби для запобігання, стримування та ефективного реагування на гібридну діяльність Росії", - підсумовується в заяві.
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