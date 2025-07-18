РФ нарощує підривну діяльність проти критичної інфраструктури Європи, - СЗР
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість гібридних атак РФ у Європі стрімко зросла.
Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за період 2014–2024 років задокументовано понад 200 інцидентів – від саботажу і дезінформації до кібератак та електронного глушіння GPS. Понад 86 % із них сталися після 2022 року, водночас лише у 2024 році – у шість разів більше, ніж попереднього.
Основними мішенями залишаються енергетика, транспорт та зв’язок. З початку 2025 року зафіксовано атаки на підводні кабелі, об’єкти водопостачання, та спроби впливу на повітряні перевезення на території країн ЄС.
У СЗР зауважують, що активність російських агентів має системний характер: у середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022–2024 роках. Найчастіше це держави, що активно підтримують Україну – зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.
"Мета операцій – провокування внутрішніх проблем для послаблення європейської солідарності та зменшення підтримки Києва", - наголосили в розвідці.
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