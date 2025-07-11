2024 рік став найскладнішим для Чехії через гібридні атаки РФ на країну, - розвідка

2024 рік став одним із найскладніших у сучасній історії Чеської Республіки з погляду на безпеку внаслідок посилення російської активності, включаючи планування диверсій, спроби ухилення від санкцій, дезінформації та кібератак, що підтримувалися державою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив голова Служби інформації безпеки країни Міхал Куделка.

У своєму щорічному звіті Служба інформації безпеки (BIS) зазначила, що Росія "продовжує спроби відновити розгалужені шпигунські структури" під дипломатичним прикриттям свого посольства в Чеській Республіці.

Окрім своїх офіцерів, російські розвідувальні служби завербували інших людей, зокрема білоруського шукача притулку, якому за публікацію проросійської пропаганди російське ГРУ платило в криптовалюті.

Чеське контррозвідувальне відомство також попередило про зростання кількості випадків вербування людей "без прямого зв'язку з Росією" з організованих злочинних груп через застосунок Telegram.

Зазначається, що російські вербувальники особливо орієнтувалися на бідніших економічних мігрантів з-поза меж ЄС. У цьому процесі спецслужби РФ часто використовували посередників, тому особа, яку наймали на роботу, могла навіть не знати, що працює на Росію.

У звіті йдеться, що таким людям зазвичай доручають широкий спектр діяльності - від "перевезення людей або посилок, фотографування та відеозйомки чутливих об'єктів… до підпалів".

Зокрема згадується торішній підпал автобусного депо Клічов у Празі громадянином Колумбії, якому запропонували заробити гроші через Інтернет.

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