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Новости Гибридная война россии
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2024 год стал самым сложным для Чехии из-за гибридных атак РФ на страну, - разведка

чехія

2024 год стал одним из самых сложных в современной истории Чешской Республики с точки зрения безопасности вследствие усиления российской активности, включая планирование диверсий, попытки уклонения от санкций, дезинформации и кибератак, поддерживаемых государством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава Службы информации безопасности страны Михал Куделка.

В своем ежегодном отчете Служба информации безопасности (BIS) отметила, что Россия "продолжает попытки восстановить разветвленные шпионские структуры" под дипломатическим прикрытием своего посольства в Чешской Республике.

Кроме своих офицеров, российские разведывательные службы завербовали других людей, в частности белорусского искателя убежища, которому за публикацию пророссийской пропаганды российское ГРУ платило в криптовалюте.

Чешское контрразведывательное ведомство также предупредило о росте количества случаев вербовки людей "без прямой связи с Россией" из организованных преступных групп через приложение Telegram.

Отмечается, что российские вербовщики особенно ориентировались на более бедных экономических мигрантов из-за пределов ЕС. В этом процессе спецслужбы РФ часто использовали посредников, поэтому лицо, которое нанимали на работу, могло даже не знать, что работает на Россию.

В отчете говорится, что таким людям обычно поручают широкий спектр деятельности - от "перевозки людей или посылок, фотографирования и видеосъемки чувствительных объектов... до поджогов".

В частности, упоминается прошлогодний поджог автобусного депо Кличов в Праге гражданином Колумбии, которому предложили заработать деньги через Интернет.

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Автор: 

безопасность (1122) россия (96572) Чехия (1757)


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Гібриди нападають на чехів - словакам теж непереливки - верхівку якісь мутанти обсіли
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11.07.2025 07:55 Ответить
Беріть приклад з поляків, в кожній незрозумілій ситуації - піднімайтеF-16...
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11.07.2025 08:06 Ответить
А в Карлових Варах хоч один чех ще живе? Чи лише кацапня?

Ви впустили кацапню до Чехії, де вона купувала майже гуртом цілі міста.

А тепер кажете про "важкий_рік". Смішно.
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11.07.2025 08:15 Ответить
Чехи перебрались в Баден - Баден а кацапи в Карлові Вари
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11.07.2025 08:34 Ответить
Бідненькі... Який же важкий рік в Чехії. Може трохи повиганяти кацапів, які сидять, як клопи у кожної шпарині Чехії.
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11.07.2025 08:55 Ответить
 
 