2024 год стал самым сложным для Чехии из-за гибридных атак РФ на страну, - разведка
2024 год стал одним из самых сложных в современной истории Чешской Республики с точки зрения безопасности вследствие усиления российской активности, включая планирование диверсий, попытки уклонения от санкций, дезинформации и кибератак, поддерживаемых государством.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава Службы информации безопасности страны Михал Куделка.
В своем ежегодном отчете Служба информации безопасности (BIS) отметила, что Россия "продолжает попытки восстановить разветвленные шпионские структуры" под дипломатическим прикрытием своего посольства в Чешской Республике.
Кроме своих офицеров, российские разведывательные службы завербовали других людей, в частности белорусского искателя убежища, которому за публикацию пророссийской пропаганды российское ГРУ платило в криптовалюте.
Чешское контрразведывательное ведомство также предупредило о росте количества случаев вербовки людей "без прямой связи с Россией" из организованных преступных групп через приложение Telegram.
Отмечается, что российские вербовщики особенно ориентировались на более бедных экономических мигрантов из-за пределов ЕС. В этом процессе спецслужбы РФ часто использовали посредников, поэтому лицо, которое нанимали на работу, могло даже не знать, что работает на Россию.
В отчете говорится, что таким людям обычно поручают широкий спектр деятельности - от "перевозки людей или посылок, фотографирования и видеосъемки чувствительных объектов... до поджогов".
В частности, упоминается прошлогодний поджог автобусного депо Кличов в Праге гражданином Колумбии, которому предложили заработать деньги через Интернет.
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Ви впустили кацапню до Чехії, де вона купувала майже гуртом цілі міста.
А тепер кажете про "важкий_рік". Смішно.