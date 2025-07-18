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Новости Угроза агрессии рф для Европы Гибридная война россии
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РФ наращивает подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы, - СВР

РФ наращивает подрывную деятельность против Европы

После начала полномасштабного вторжения России в Украину количество гибридных атак РФ в Европе стремительно возросло.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за период 2014-2024 годов задокументировано более 200 инцидентов - от саботажа и дезинформации до кибератак и электронного глушения GPS. Более 86 % из них произошли после 2022 года, при этом только в 2024 году - в шесть раз больше, чем в предыдущем.

Основными мишенями остаются энергетика, транспорт и связь. С начала 2025 года зафиксированы атаки на подводные кабели, объекты водоснабжения, и попытки влияния на воздушные перевозки на территории стран ЕС.

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В СВР отмечают, что активность российских агентов имеет системный характер: в среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022-2024 годах. Чаще всего это государства, активно поддерживающие Украину - в частности Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия.

"Цель операций - провоцирование внутренних проблем для ослабления европейской солидарности и уменьшения поддержки Киева", - отметили в разведке.

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Автор: 

Европа (1961) россия (96618) СВР (153)


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А вони бояться переписати Бюджет, щоб надати для СОУ більше санкційних важелів тиску ...
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18.07.2025 14:26 Ответить
Нарощуйте стурбованість у відповідь. Хай знають.
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18.07.2025 15:08 Ответить
 
 