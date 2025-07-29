РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11199 посетителей онлайн
Новости Диверсии в Польше и Литве
348 3

Польша будет действовать безжалостно против тех, кто по заказу РФ дестабилизирует ситуацию в стране, - Туск

Туск о диверсиях в Польше

В Польше заявили, что будут действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране, в частности на польских границах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Так, по его словам, в настоящее время задержаны 32 человека, подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Среди них россияне, белорусы и украинцы, а также колумбиец и поляк.

Как отмечается, российские службы рекомендовали этим лицам совершать диверсии, а также избиения. Глава правительства сообщил, что один человек был осужден, другие задержаны и ждут судов.

Также читайте: Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве, - Туск

В отношении 27-летнего колумбийца, который может быть причастен к двум поджогам в Польше, Туск подчеркнул, что работа прокуратуры и польских служб еще раз подтвердила, что эти диверсионные действия также были осуществлены по прямому приказу российских служб.

"Я обратился к соответствующим министрам... с просьбой принять еще более интенсивные и энергичные меры как для предотвращения рисков, так и для задержания всех тех, кто за российские деньги атакует польское государство", - сказал премьер.

Туск добавил, что "польское государство будет действовать безжалостно" в отношении лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию, в частности на польских границах.

Также читайте: Россия и Китай будут готовы противостоять Западу в 2027 году, - Туск

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы стояли за поджогами торговых центров в Литве и Польше, используя для этого наемных граждан Украины.

Автор: 

Польша (8582) россия (96709) Туск Дональд (770)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Винищувачи підняли?
показать весь комментарий
29.07.2025 15:35 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.07.2025 15:43 Ответить
А ті, хто українське зерно на асфальт висипав, то є дестабілізаторами на кордонах, чи то зовсім інше?
показать весь комментарий
29.07.2025 15:46 Ответить
 
 