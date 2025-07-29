Польша будет действовать безжалостно против тех, кто по заказу РФ дестабилизирует ситуацию в стране, - Туск

В Польше заявили, что будут действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране, в частности на польских границах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Так, по его словам, в настоящее время задержаны 32 человека, подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Среди них россияне, белорусы и украинцы, а также колумбиец и поляк.

Как отмечается, российские службы рекомендовали этим лицам совершать диверсии, а также избиения. Глава правительства сообщил, что один человек был осужден, другие задержаны и ждут судов.

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В отношении 27-летнего колумбийца, который может быть причастен к двум поджогам в Польше, Туск подчеркнул, что работа прокуратуры и польских служб еще раз подтвердила, что эти диверсионные действия также были осуществлены по прямому приказу российских служб.

"Я обратился к соответствующим министрам... с просьбой принять еще более интенсивные и энергичные меры как для предотвращения рисков, так и для задержания всех тех, кто за российские деньги атакует польское государство", - сказал премьер.

Туск добавил, что "польское государство будет действовать безжалостно" в отношении лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию, в частности на польских границах.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы стояли за поджогами торговых центров в Литве и Польше, используя для этого наемных граждан Украины.