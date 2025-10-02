Российские спецслужбы готовили диверсии с дронами и взрывчаткой в Польше, Литве и Германии, - СМИ
В Польше задержан агент ГРУ, который планировал диверсии с использованием дронов и консервных банок со взрывчаткой. Подобные операции готовились также в Литве и Германии. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Gazeta Wyborcza.
Информированные источники, касающиеся работы прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши, сообщили о выводах расследования в отношении задержанного агента Владислава Г., который, как считают, действовал по заказу российского ГРУ.
По данным следствия, агент получил задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище консервные банки, замаскированные под кукурузу, и оставить их в определенном месте возле Лодзи. Как считают следователи, эти банки содержали мощную взрывчатку для терактов с использованием дронов.
Операции подобного типа, вероятно, готовили не только в Польше, но и в Литве и Германии. В частности, аналогичные "банки с кукурузой" обнаружили на кладбище в Литве.
Владислав Г. также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.
Если подозрения подтвердятся, задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Прокуратура планирует завершить расследование до конца года.
Напомним, в сентябре Генеральная прокуратура и Уголовное бюро полиции Литвы разоблачили группу лиц, которая организовала и планировала совершить четыре теракта в разных странах Европы.
