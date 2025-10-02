РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9459 посетителей онлайн
Новости Диверсии в Польше и Литве
1 524 7

Российские спецслужбы готовили диверсии с дронами и взрывчаткой в Польше, Литве и Германии, - СМИ

В Польше задержали агента ГРУ

В Польше задержан агент ГРУ, который планировал диверсии с использованием дронов и консервных банок со взрывчаткой. Подобные операции готовились также в Литве и Германии. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Gazeta Wyborcza.

Информированные источники, касающиеся работы прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши, сообщили о выводах расследования в отношении задержанного агента Владислава Г., который, как считают, действовал по заказу российского ГРУ.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

По данным следствия, агент получил задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище консервные банки, замаскированные под кукурузу, и оставить их в определенном месте возле Лодзи. Как считают следователи, эти банки содержали мощную взрывчатку для терактов с использованием дронов.

Операции подобного типа, вероятно, готовили не только в Польше, но и в Литве и Германии. В частности, аналогичные "банки с кукурузой" обнаружили на кладбище в Литве.

Владислав Г. также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.

Если подозрения подтвердятся, задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Прокуратура планирует завершить расследование до конца года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша будет действовать безжалостно против тех, кто по заказу РФ дестабилизирует ситуацию в стране, - Туск

Напомним, в сентябре Генеральная прокуратура и Уголовное бюро полиции Литвы разоблачили группу лиц, которая организовала и планировала совершить четыре теракта в разных странах Европы.

Автор: 

Германия (7294) Литва (2611) Польша (8876) россия (97473) спецслужбы (471) ГРУ (87)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви ще посадіть його норвежську тюрму в двохкімнатну камеру зі всіма вигодами .
показать весь комментарий
02.10.2025 09:44 Ответить
Як цікаво, загрожує довічне покарання, а в Україні, такого не має та ще можуть відпустити під підписку, чи за бабло, або дати пару років ув'язнення та піти на обмін.
показать весь комментарий
02.10.2025 09:45 Ответить
Обміняють.
показать весь комментарий
02.10.2025 09:48 Ответить
+++
На ближайшего американского наркомана. Или племянника Латыниной.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:26 Ответить
"завдання добути лопату" - звучить феєрично.
Нагадує "он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон".
показать весь комментарий
02.10.2025 09:59 Ответить
Теж одразу у вічі кинулось.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:26 Ответить
А главное не выделяться среди окружающих. Днем, на европейском кладбище, копать лопатой среди прогуливаюшихся поляков.
Копать на кладбище лучше ночью - все паны от страха обосрутся. Двойной профит
показать весь комментарий
02.10.2025 10:32 Ответить
 
 