Министр культуры Литвы Адомавичюс не смог ответить, чей Крым: он подал в отставку

Глава Минкульта Литвы Игнотас Адомавичюс заявил о решении уйти в отставку после того, как не смог в интервью однозначно ответить на вопрос журналистки относительно Украины и о принадлежности временно оккупированного Крыма.

Об этом пишут LRT и Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Так, 3 октября портал Lrytas опубликовал интервью с министром, в котором Адомавичюс не стал прямо отвечать на вопросы о том, кому принадлежит Крым, назвав их "провокационными".

После просьбы журналистки к Адомавичюсу ответить, чей Крым, наступила пауза.

"Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры... Не играем в эти игры. Есть граница, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", - сказал политик.

В то же время паузой в начале он отреагировал и на вопрос, что для него как для личности означает победа Украины.

"Наверное, лучше всего это знают сами украинцы - что для них является победой. Не мы. Мы не можем понять их так глубоко, как они сами видят ситуацию. Так же как мы, Литва, осознали свою победу, когда вышли из оккупации, из-под угнетения и стали свободными, так и они должны сами определить свою победу. Это их путь. Каждый должен пройти свой путь. Мы можем только помочь, поддержать. Наша помощь может помочь им найти эту победу. Но только они могут назвать, какой она должна быть. Нельзя отвечать за другого", - заявил глава Минкульта Литвы.

В то же время в администрации президента Литвы Гитанаса Науседы осудили его слова.

"Такая позиция члена правительства Литовской Республики непонятна, неприемлема и вызывает резонный вопрос, может ли это лицо быть членом правительства", - говорится в заявлении президентской канцелярии.

3 октября должно состояться заседание коалиционного совета по Адомавичюсу, ожидается, что ему предложат уйти в отставку, сообщили собеседники LRT.

По их словам, премьер-министр Инга Ругиненэ "потеряла терпение".

Издание BNS пишет, что Адомавичюс уже сообщил журналистам о своем решении уйти в отставку. Он возглавлял Минкульт страны неделю.

"Чтобы защитить свою семью и все общество, а также не мешать работе правительства, я ухожу в отставку. Я думаю, что мой уход даст мне свободу говорить о содержании, а не о форме", - сказал политик.

По словам министра, он принял решение самостоятельно, его не принуждали к этому.

Адомавичюс также выразил надежду, что его отставка позволит "деэскалировать ситуацию".

