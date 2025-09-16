РУС
794 8

Разоблачено более 50 человек, которые помогали оккупантам во время аннексии полуострова, - Офис Генпрокурора

Предатели в Крыму

Прокуратура Крыма совместно с СБУ, полицией и ГБР сообщила о подозрениях более 50 гражданам, которые добровольно перешли на сторону оккупантов во время аннексии Крымского полуострова. Среди подозреваемых - бывшие украинские судьи, правоохранители и топ-чиновники оккупационных администраций.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщает Офис Генпрокурора

Под подозрение попали бывшие украинские судьи и правоохранители, топ-чиновники оккупационных администраций, участники незаконных "выборов", а также те, кто передавал ресурсы армии рф или распространял пропаганду. Некоторые "служители Фемиды" принимали решение о депортации крымчан, которые отказывались брать российские паспорта.

"Среди подозреваемых: "служители Фемиды" оккупационных судов, которые принимали решение о депортации крымчан за отказ получать российские паспорта; бывшие правоохранители органов МВД Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, государственной лесной охраны, прокуроры и судьи, которые предали государство и перешли на сторону врага; участники "выборов" в оккупационные "городские советы" и "Государственный Совет Республики Крым"; топ-чиновники оккупационных администраций, в том числе "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а также должностные лица местных органов власти", - отметили в ОГП.

Их подозревают в госизмене, а также в нарушении законов войны, коллаборационистской деятельности, пособничестве государству-агрессору и оправдании агрессии россиян в Украине.

"Несмотря на отсутствие доступа к территории, прокуратура АР Крым и г. Севастополя ежедневно работает над документированием преступлений, совершаемых в Крыму. Ведь главная задача прокуратуры - обеспечить неотвратимость наказания и привлечь виновных к ответственности", - подытожили в сообщении прокуратуры.

пройшло 11 років з моменту окупації Криму...в 2019 до влади прийшли найбільші за історію України зрадники, а правоохоронні органи займаються безглуздою імітацією кипучої діяльності в часи коли найбільш актуальним питанням є виживання країни...це просто пи*дець!
показать весь комментарий
16.09.2025 14:09 Ответить
А ще була і є прокуратура Криму, раніше була у Херсоні, а зараз мабуть у Закарпатті, так цілий відділ 10 років збирав докази злочинної дії Сталіна та Берії, а питання, а чому не Гедеона Таврійського або ще когось.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:33 Ответить
а ще у Херсоні базувався Кримський відділ СБУ на чолі з Кулінічем
показать весь комментарий
16.09.2025 14:37 Ответить
Головне питання. Де реальні ( не заочні) вироки?? З реальним позбавленням волі??....інші "невідворотні" дії...та підозри - можно засунути.....в ..."конституцію"
показать весь комментарий
16.09.2025 14:15 Ответить
"Попри відсутність доступу до території, прокуратура АР Крим та м. Севастополя щоденно працює"
От же ж мразота, працюють вони...
показать весь комментарий
16.09.2025 14:17 Ответить
На початку повномасштабної війни в Україні звільнили близько 3,5 тисяч поліцейських зі 130 тисяч особового складу. З них майже 250 перейшли на бік росіян.
Після анексії Росією Криму на материкову частину України переїхало лише 217 з 1619 співробітників Служби безпеки України
Менше третини українських військових у Криму залишилися вірними присязі у 2014 році - Турчинов.

я, вже не кажу про суддів, чиновників і всілякої гамніни!!!!

то, про які 50 гнід булькоче, кончений зелений дегенерат краченко?????
показать весь комментарий
16.09.2025 14:25 Ответить
Це він про тих гнвд які його команді грошей не дали, а хто дав далі працює і бізнес має. Умєров не дасть збрехати, бо сам такий.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:36 Ответить
Покійний Портнов допомагав юридично і що? Обласканий був Гундосим і творив беззаконня з його дозволу.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:42 Ответить
 
 