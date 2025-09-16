Разоблачено более 50 человек, которые помогали оккупантам во время аннексии полуострова, - Офис Генпрокурора

Прокуратура Крыма совместно с СБУ, полицией и ГБР сообщила о подозрениях более 50 гражданам, которые добровольно перешли на сторону оккупантов во время аннексии Крымского полуострова. Среди подозреваемых - бывшие украинские судьи, правоохранители и топ-чиновники оккупационных администраций.

об этом сообщает Офис Генпрокурора

Под подозрение попали бывшие украинские судьи и правоохранители, топ-чиновники оккупационных администраций, участники незаконных "выборов", а также те, кто передавал ресурсы армии рф или распространял пропаганду. Некоторые "служители Фемиды" принимали решение о депортации крымчан, которые отказывались брать российские паспорта.

"Среди подозреваемых: "служители Фемиды" оккупационных судов, которые принимали решение о депортации крымчан за отказ получать российские паспорта; бывшие правоохранители органов МВД Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, государственной лесной охраны, прокуроры и судьи, которые предали государство и перешли на сторону врага; участники "выборов" в оккупационные "городские советы" и "Государственный Совет Республики Крым"; топ-чиновники оккупационных администраций, в том числе "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а также должностные лица местных органов власти", - отметили в ОГП.

Их подозревают в госизмене, а также в нарушении законов войны, коллаборационистской деятельности, пособничестве государству-агрессору и оправдании агрессии россиян в Украине.

"Несмотря на отсутствие доступа к территории, прокуратура АР Крым и г. Севастополя ежедневно работает над документированием преступлений, совершаемых в Крыму. Ведь главная задача прокуратуры - обеспечить неотвратимость наказания и привлечь виновных к ответственности", - подытожили в сообщении прокуратуры.

