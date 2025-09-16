УКР
Новини Окупація Криму
Викрито понад 50 осіб, які допомагали окупантам під час анексії півострова, - Офіс Генпрокурора

Зрадники у Криму

Прокуратура Криму спільно з СБУ, поліцією та ДБР повідомила про підозри понад 50 громадянам, які добровільно перейшли на бік окупантів під час анексії Кримського півострова. Серед підозрюваних – колишні українські судді, правоохоронці та топчиновники окупаційних адміністрацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора

Під підозру потрапили колишні українські судді та правоохоронці, топчиновники окупаційних адміністрацій, учасники незаконних "виборів", а також ті, хто передавав ресурси армії рф або поширював пропаганду. Деякі "служителі Феміди" ухвалювали рішення про депортацію кримчан, які відмовлялися брати російські паспорти.

"Серед підозрюваних: "служителі Феміди" окупаційних судів, які ухвалювали рішення про депортацію кримчан за відмову отримувати російські паспорти; колишні правоохоронці органів МВС України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, державної лісової охорони, прокурори та судді, які зрадили державі та перейшли на бік ворога; учасники "виборів" до окупаційних "городских советов" та "Государственного Совета Республики Крым"; топчиновники окупаційних адміністрацій, у тому числі "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а також посадовці місцевих органів влади", - зазначили в ОГП.

Їх підозрюють у держзраді, а також у порушенні законів війни, колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та виправдовуванні агресії росіян в Україні.

"Попри відсутність доступу до території, прокуратура АР Крим та м. Севастополя щоденно працює над документуванням злочинів, які вчиняються у Криму. Адже головне завдання прокуратури - забезпечити невідворотність покарання та притягнути винних до відповідальності", - підсумували у повідомленні прокуратури.

Крим (14237) державна зрада (1773) анексія (128) Офіс Генпрокурора (3425)
пройшло 11 років з моменту окупації Криму...в 2019 до влади прийшли найбільші за історію України зрадники, а правоохоронні органи займаються безглуздою імітацією кипучої діяльності в часи коли найбільш актуальним питанням є виживання країни...це просто пи*дець!
16.09.2025 14:09 Відповісти
А ще була і є прокуратура Криму, раніше була у Херсоні, а зараз мабуть у Закарпатті, так цілий відділ 10 років збирав докази злочинної дії Сталіна та Берії, а питання, а чому не Гедеона Таврійського або ще когось.
16.09.2025 14:33 Відповісти
а ще у Херсоні базувався Кримський відділ СБУ на чолі з Кулінічем
16.09.2025 14:37 Відповісти
Головне питання. Де реальні ( не заочні) вироки?? З реальним позбавленням волі??....інші "невідворотні" дії...та підозри - можно засунути.....в ..."конституцію"
16.09.2025 14:15 Відповісти
"Попри відсутність доступу до території, прокуратура АР Крим та м. Севастополя щоденно працює"
От же ж мразота, працюють вони...
16.09.2025 14:17 Відповісти
На початку повномасштабної війни в Україні звільнили близько 3,5 тисяч поліцейських зі 130 тисяч особового складу. З них майже 250 перейшли на бік росіян.
Після анексії Росією Криму на материкову частину України переїхало лише 217 з 1619 співробітників Служби безпеки України
Менше третини українських військових у Криму залишилися вірними присязі у 2014 році - Турчинов.

я, вже не кажу про суддів, чиновників і всілякої гамніни!!!!

то, про які 50 гнід булькоче, кончений зелений дегенерат краченко?????
16.09.2025 14:25 Відповісти
Це він про тих гнвд які його команді грошей не дали, а хто дав далі працює і бізнес має. Умєров не дасть збрехати, бо сам такий.
16.09.2025 14:36 Відповісти
Покійний Портнов допомагав юридично і що? Обласканий був Гундосим і творив беззаконня з його дозволу.
16.09.2025 14:42 Відповісти
 
 