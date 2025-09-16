Викрито понад 50 осіб, які допомагали окупантам під час анексії півострова, - Офіс Генпрокурора
Прокуратура Криму спільно з СБУ, поліцією та ДБР повідомила про підозри понад 50 громадянам, які добровільно перейшли на бік окупантів під час анексії Кримського півострова. Серед підозрюваних – колишні українські судді, правоохоронці та топчиновники окупаційних адміністрацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора
Під підозру потрапили колишні українські судді та правоохоронці, топчиновники окупаційних адміністрацій, учасники незаконних "виборів", а також ті, хто передавав ресурси армії рф або поширював пропаганду. Деякі "служителі Феміди" ухвалювали рішення про депортацію кримчан, які відмовлялися брати російські паспорти.
"Серед підозрюваних: "служителі Феміди" окупаційних судів, які ухвалювали рішення про депортацію кримчан за відмову отримувати російські паспорти; колишні правоохоронці органів МВС України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, державної лісової охорони, прокурори та судді, які зрадили державі та перейшли на бік ворога; учасники "виборів" до окупаційних "городских советов" та "Государственного Совета Республики Крым"; топчиновники окупаційних адміністрацій, у тому числі "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а також посадовці місцевих органів влади", - зазначили в ОГП.
Їх підозрюють у держзраді, а також у порушенні законів війни, колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та виправдовуванні агресії росіян в Україні.
"Попри відсутність доступу до території, прокуратура АР Крим та м. Севастополя щоденно працює над документуванням злочинів, які вчиняються у Криму. Адже головне завдання прокуратури - забезпечити невідворотність покарання та притягнути винних до відповідальності", - підсумували у повідомленні прокуратури.
От же ж мразота, працюють вони...
Після анексії Росією Криму на материкову частину України переїхало лише 217 з 1619 співробітників Служби безпеки України
Менше третини українських військових у Криму залишилися вірними присязі у 2014 році - Турчинов.
я, вже не кажу про суддів, чиновників і всілякої гамніни!!!!
то, про які 50 гнід булькоче, кончений зелений дегенерат краченко?????