Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа из-за признания оккупированных территорий частью РФ

В МИД Украины осудили решение Никарагуа признать временно оккупированную Россией территорию Автономной Республики Крым, частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины как часть территории РФ.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что поддержка вооруженной агрессии РФ против Украины, попытка легитимизации силового захвата части территории Украины, официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и открытие незаконного "почетного консульства Никарагуа" на территории временно оккупированного Крыма свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с государством-агрессором и прямой финансовой и политической зависимости марионеточного режима Манагуа от Москвы.

В ответ на такие недружественные акты Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа.

"Этот решительный дипломатический шаг - свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ", - подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Ранее сообщалось, что президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.