РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9711 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 451 12

Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа из-за признания оккупированных территорий частью РФ

МИД о разрыве дипотношений с Никарагуа

В МИД Украины осудили решение Никарагуа признать временно оккупированную Россией территорию Автономной Республики Крым, частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины как часть территории РФ.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - говорится в заявлении.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

В МИД подчеркнули, что поддержка вооруженной агрессии РФ против Украины, попытка легитимизации силового захвата части территории Украины, официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и открытие незаконного "почетного консульства Никарагуа" на территории временно оккупированного Крыма свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с государством-агрессором и прямой финансовой и политической зависимости марионеточного режима Манагуа от Москвы.

В ответ на такие недружественные акты Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа.

Также читайте: Никарагуа признает оккупированные территории Украины частью России, - президент Ортега

"Этот решительный дипломатический шаг - свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ", - подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Также читайте: МИД о заявлениях Никарагуа о признании ВОТ: Украина расценивает такие действия как грубое нарушение международного права

Ранее сообщалось, что президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.

дипломатия (1472) МИД (7118) Никарагуа (21) оккупация (10318)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
шизонуті сандіністи в ООН з 2014 року під час усіх голосувань визнавали окуповані території України за частину Х-уйловщини, думав дипломатичні відносини з ними вже давно розірвані, а їх розірвали лише зараз, якийсь справжній театр абсурду
показать весь комментарий
02.10.2025 20:25 Ответить
+4
А з Росією коли розірве, чи Зеленський не дозволяє.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:13 Ответить
+4
Зато их установили с Папуа-Новой Гвинеей. Зелёная имитация деятельности.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А з Росією коли розірве, чи Зеленський не дозволяє.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:13 Ответить
Коли в рашастані не залишится жодного нашого полоненого.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:50 Ответить
Оказать гуманитарную помощь нео-контрас, у ГУР есть опыт.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:16 Ответить
а для кого Зе робило зерновий коридор?
показать весь комментарий
02.10.2025 20:20 Ответить
Белорусь?
показать весь комментарий
02.10.2025 20:21 Ответить
депортувати ВСІХ нікарагуанців бо у нас бананів нема. Ну, крім тіх котрі воюють у інтерлегіоні.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:21 Ответить
Зато их установили с Папуа-Новой Гвинеей. Зелёная имитация деятельности.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:24 Ответить
шизонуті сандіністи в ООН з 2014 року під час усіх голосувань визнавали окуповані території України за частину Х-уйловщини, думав дипломатичні відносини з ними вже давно розірвані, а їх розірвали лише зараз, якийсь справжній театр абсурду
показать весь комментарий
02.10.2025 20:25 Ответить
Мартышки берега попутали
показать весь комментарий
02.10.2025 20:37 Ответить
Оце потужно 💪💪💪
показать весь комментарий
02.10.2025 20:40 Ответить
а, я якраз міркую собі, куди поїхати у жовтні?
нікарагуа або гондурас?
дякую!
в нікарагуа не поїду. і в гондурас теж не поїду!
показать весь комментарий
02.10.2025 20:43 Ответить
А чем Папуа-Новая Гвинея навредила Украине? Плюс лишний (который совсЭм не лишний) голос в ООН. Фамилия Министра иностранных дел ПНГ - Ткаченко. Восемь миллионов человек (они кушать хотят), а кацапы - их национальная пища. Вооружать не надо - у них бумеранги есть. Будут попугаев дроны сбивать.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:48 Ответить
 
 