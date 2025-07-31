МИД о заявлениях Никарагуа о признании ВОТ: Украина расценивает такие действия как грубое нарушение международного права

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления лидера Никарагуа относительно "полного признания" временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как части РФ.

Об этом сообщили в ведомстве, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на сообщения ведущих мировых средств массовой информации о послании руководства Республики Никарагуа российскому диктатору Путину с "полным признанием" временно оккупированных РФ вследствие вооруженной агрессии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины как территории России", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что в случае подтверждения этой информации Украина будет расценивать такие действия как грубое нарушение международного права, включая Цели и Принципы Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и международных обязательств Никарагуа.

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Также Украина будет оставлять за собой право на ответ, который будет соразмерным беспрецедентному уровню недружественных действий.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что любое "признание" российской оккупации украинских территорий прямо противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии".

"Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий", - подчеркнул МИД.

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Исходя из этого, Украина призывает власти Никарагуа немедленно официально опровергнуть сообщения средств массовой информации, если они не соответствуют действительности.

"Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение достоверности таких сообщений, со всеми вытекающими последствиями", - добавляет МИД.

Напомним, в 2020 Украина уже вводила секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием этой страной почетного консульства в оккупированном Россией украинском городе Симферополь.

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Ранее сообщалось, что президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.