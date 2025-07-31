МЗС про заяви Нікарагуа щодо визнання ТОТ: Україна розцінює такі дії як грубе порушення міжнародного права
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви лідера Нікарагуа щодо "повного визнання" тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як частини РФ.
Про це повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на повідомлення провідних світових засобів масової інформації про послання керівництва Республіки Нікарагуа російському диктатору Путіну з "повним визнанням" тимчасово окупованих РФ внаслідок збройної агресії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України як території Росії", - йдеться у заяві.
МЗС наголошує, що у разі підтвердження цієї інформації Україна розцінюватиме такі дії як грубе порушення міжнародного права, включно з Цілями та Принципами Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та міжнародних зобов’язань Нікарагуа.
Також Україна залишатиме за собою право на відповідь, яка буде співмірною безпрецедентному рівню недружних дій.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що будь-яке "визнання" російської окупації українських територій прямо суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії".
"Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків", - наголосило МЗС.
Виходячи з цього, Україна закликає владу Нікарагуа негайно офіційно спростувати повідомлення засобів масової інформації, якщо вони не відповідають дійсності.
"Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками", - додає МЗС.
Нагадаємо, у 2020 Україна вже вводила секторальні санкції проти Нікарагуа у звʼязку з відкриттям цією країною почесного консульства в окупованому Росією українському місті Сімферополь.
Раніше повідомлялося, що президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.
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