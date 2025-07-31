Нікарагуа визнає окуповані території України частиною Росії, - президент Ортега

Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

Про це він 30 липня написав у листі Путіну, передає місцева газета El 19 digital, інформує Цензор.НЕТ.

Ортега у листі висловив підтримку "героїчній боротьбі, яку Росія веде проти українського неонацизму, що підтримує НАТО".

Також Нікарагуа висловила солідарність із російськими військовими та публічно підтримала цілі так званої "спецоперації" РФ проти України.

"Ми впевнені в перемозі Росії над цими силами зла, над гегемоністськими державами, над фашизмом. Перемога Росії — це перемога людства. Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться в листі Ортеги до Путіна.

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Якщо ця заява Ортеги прийме офіційний характер, Нікарагуа може стати першою країною, яка офіційно визнає анексію Росією чотирьох українських областей у 2022 році.

У МЗС України заяву президента Нікарагуа поки не коментували.