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Новини Окуповані території
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Нікарагуа визнає окуповані території України частиною Росії, - президент Ортега

Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що його уряд визнає анексію Росією територій України

Президент Нікарагуа Даніель Ортега  заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

Про це він 30 липня написав у листі Путіну, передає місцева газета El 19 digital, інформує Цензор.НЕТ.

Ортега у листі висловив підтримку "героїчній боротьбі, яку Росія веде проти українського неонацизму, що підтримує НАТО".

Також Нікарагуа висловила солідарність із російськими військовими та публічно підтримала цілі так званої "спецоперації" РФ проти України.

"Ми впевнені в перемозі Росії над цими силами зла, над гегемоністськими державами, над фашизмом. Перемога Росії — це перемога людства. Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться в листі Ортеги до Путіна.

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Якщо ця заява Ортеги прийме офіційний характер, Нікарагуа може стати першою країною, яка офіційно визнає анексію Росією чотирьох українських областей у 2022 році.

У МЗС України заяву президента Нікарагуа поки не коментували.

Автор: 

Нікарагуа (16) окупація (6795) росія (66956) територіальна цілісність (182) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+10
Украина в ответ должна отказатся от того что признает Никарагуа отдельной страной.
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31.07.2025 17:09 Відповісти
+9
Напевно велику партію наркоти закупили рашисти в Нікарагуа, тому бонусом визнання окупованих територій.
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31.07.2025 16:54 Відповісти
+7
Хоче бабла. Або перенаправлення танкерів тіньового флоту. Тільки у кацапів з баблом не так райдужно. А танкери можуть і не доплисти. Тому Ви праві - нафіга воно йому? 🤔
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31.07.2025 16:58 Відповісти
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От нагуя воно йому? - а Гондурас шо каже?
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31.07.2025 16:53 Відповісти
Хоче бабла. Або перенаправлення танкерів тіньового флоту. Тільки у кацапів з баблом не так райдужно. А танкери можуть і не доплисти. Тому Ви праві - нафіга воно йому? 🤔
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31.07.2025 16:58 Відповісти
А в Нікарагуа є нафта?
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31.07.2025 18:12 Відповісти
У Венесуелі є нафта. Багато нафти. А бензину нема. 😊
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31.07.2025 18:28 Відповісти
За все платят расейские пенсионеры, они будут жрать говно - но главное чтобы никарахуа признала дамбас!
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31.07.2025 16:58 Відповісти
Мабуть ***** обіцяв дати відсмоктати
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31.07.2025 17:00 Відповісти
Напевно велику партію наркоти закупили рашисти в Нікарагуа, тому бонусом визнання окупованих територій.
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31.07.2025 16:54 Відповісти
А пингвинов, коренным населением Антарктиды! Только когда пингвины доплывут до никарагуи, а Антарктиду захватят кацапы, не плачте!
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31.07.2025 16:55 Відповісти
Треба йому самокат подарувати.
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31.07.2025 16:55 Відповісти
Угу, білет на кобзона.
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31.07.2025 17:43 Відповісти
Ортега вообще коммуняка безбашенный.В принципе,насрать ему в глотку и не искать на карте,где юто его никарагуа.
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31.07.2025 16:58 Відповісти
там нормальних країн не так багато : Аргентина, Парагвай, Колумбія, ну ще Перу та Чилі.

всі решта хтознащо, ні честі ні совісті
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31.07.2025 17:00 Відповісти
А Перу з Парагваєм навіщо ви включили в низку нормальних країн?
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31.07.2025 18:13 Відповісти
я спілкувався з інками (Перу) - нормальні люди, порівняно з ацтеками (Мексика)

в Парагваї багато емігрантів з Європи (як і в Аргентині), і персонально мені європейські звичаї ближчі ніж не-європейські
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31.07.2025 18:27 Відповісти
Що воно прицюцьковате меле!!!???
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31.07.2025 17:00 Відповісти
Що скажеть те і меле
хіба він відомий якимось досягненнями? Тому й підставляє зад путіну бо розумом нічого ніколи не отримає
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31.07.2025 17:27 Відповісти
можеш навіть себе трахнути
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31.07.2025 17:04 Відповісти
,,ВЕЛИКИЙ ПУП" цей ортега , аж страшно .
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31.07.2025 17:05 Відповісти
3,14 -дарас здається вже старий, я ще в дитинстві чув про цих сандіністів, бо весь час про них торочили по ЦТ-1, і воно ж здохне, мабуть, через кілька років. Як в таких 3,14-дарах формується ненависть до країн, про які вони навіть не чули, допоки їхня сатанинська Московщина не вирішила їх знищити і поглинути.
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31.07.2025 17:06 Відповісти
Це Йухло-ортега, как и ВВХ 25 лет на президентской табуретке.
Саупадение?
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31.07.2025 17:08 Відповісти
шо таке взагалі нікарагуа? я не знав шо це країна навіть, думав просто жопа якась на планеті земля. Але здивований шо там живуть настільки дешеві шалави )
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31.07.2025 17:08 Відповісти
Нікарагуа придумав Кастро.
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31.07.2025 17:34 Відповісти
Це там, де столиця Манагуа 😂
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31.07.2025 18:24 Відповісти
Поки великі демократії думають,як не образити путіна....Нікарагуа,як північні корейці почне присилати своїх військових вбивати українців...Дуже не смішно....
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31.07.2025 17:08 Відповісти
для начала они у них есть?)))вы еще за рембо с наруту в 1к населения переживайте)
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31.07.2025 18:34 Відповісти
Украина в ответ должна отказатся от того что признает Никарагуа отдельной страной.
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31.07.2025 17:09 Відповісти
Підарагуа
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31.07.2025 17:09 Відповісти
Скільки ***** обіцяв за це і чого? А взагалі то добре, Чим більше отримають метиси від *****, тим меньше залишиться зайвехромосомним
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Нікарагуа у 2024 році становив 17,843 мільярда доларів США, що ставить країну на 127 місце у світі. ВВП на душу населення у 2024 році склав 2673 долари США, що відповідає 134-му місцю у світі.
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31.07.2025 17:09 Відповісти
Ортега мабуть дозу перевищив,тепер має допуск до тіла *****,до очка.
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31.07.2025 17:14 Відповісти
Цей пі..р ще живий? хай іде в ср..у.
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31.07.2025 17:17 Відповісти
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31.07.2025 17:17 Відповісти
Я так розумію, що Україна має у відповідь як мінімум - негайно розірвати всі дипломатичні зв'язки з Нікарагуа і ввести проти Нікарагує всі можливі санкції.
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31.07.2025 17:26 Відповісти
та в нас і так з ними немає нічого спільного.
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31.07.2025 17:58 Відповісти
БОЖЕ шо ж тепер нам робити!
НІКАРАГУА визнала КАРАУЛ!
Де купити кордоба!?
До речи, хто заважає ВРУ визнати Нікарагуа частиною Гондураса?
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31.07.2025 17:30 Відповісти
!!!!!!!!!!!!! СУПЕР!!!
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31.07.2025 17:44 Відповісти
Це центрально американське непорозуміння входить до світових ізгоїв вісі зла ,добрі в кацапів друзі : нікарагуа, кндр, іран , білорусь теророристи і маргінали ,жаль що над цієї зграєю кінчених відморозків стоїть комуністичний Китай.
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31.07.2025 17:34 Відповісти
Питання у тому, що вони таки член ООН і перші, хто визнав території України кацапськими. Це прецедент. Досі навіть Білорусь такого не робила...
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31.07.2025 17:44 Відповісти
І скільки ця падла заробила у ху...ла. Мабуть фсб йому почесний псевдонім дало. А ху...до призначило його своєю любимою жінкою. Бульбафюрер в ах....є. Медведєв як заспокійливе вручили відро стекломою. Дерьмо воно і в Нікарагуа дерьмо
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31.07.2025 17:36 Відповісти
Когда-то в школах вымогали "на помощь Никарагуа". И правит там все тот же Даниэль Ортега.
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31.07.2025 17:39 Відповісти
З розуму з'їхати можна. Цей хрєн там керує ще з часів "розвиненого" срср.
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31.07.2025 17:43 Відповісти
Так він же за рахунок кацапні тільки й існує.
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31.07.2025 18:13 Відповісти
а я визнаю нікарагуа гандурасом. крапка
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31.07.2025 17:57 Відповісти
Насрать на те Ніка -ра -гуа разом з тим придурком. Непотріб.
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31.07.2025 18:07 Відповісти
Да !!!
Свободу Луїсу Корвалолу Корвалану !!!
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31.07.2025 18:11 Відповісти
Безстрашний.
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31.07.2025 18:32 Відповісти
 
 