Нікарагуа визнає окуповані території України частиною Росії, - президент Ортега
Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.
Про це він 30 липня написав у листі Путіну, передає місцева газета El 19 digital, інформує Цензор.НЕТ.
Ортега у листі висловив підтримку "героїчній боротьбі, яку Росія веде проти українського неонацизму, що підтримує НАТО".
Також Нікарагуа висловила солідарність із російськими військовими та публічно підтримала цілі так званої "спецоперації" РФ проти України.
"Ми впевнені в перемозі Росії над цими силами зла, над гегемоністськими державами, над фашизмом. Перемога Росії — це перемога людства. Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться в листі Ортеги до Путіна.
Якщо ця заява Ортеги прийме офіційний характер, Нікарагуа може стати першою країною, яка офіційно визнає анексію Росією чотирьох українських областей у 2022 році.
У МЗС України заяву президента Нікарагуа поки не коментували.
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всі решта хтознащо, ні честі ні совісті
в Парагваї багато емігрантів з Європи (як і в Аргентині), і персонально мені європейські звичаї ближчі ніж не-європейські
хіба він відомий якимось досягненнями? Тому й підставляє зад путіну бо розумом нічого ніколи не отримає
Саупадение?
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Нікарагуа у 2024 році становив 17,843 мільярда доларів США, що ставить країну на 127 місце у світі. ВВП на душу населення у 2024 році склав 2673 долари США, що відповідає 134-му місцю у світі.
НІКАРАГУА визнала КАРАУЛ!
Де купити кордоба!?
До речи, хто заважає ВРУ визнати Нікарагуа частиною Гондураса?
Свободу Луїсу
КорвалолуКорвалану !!!