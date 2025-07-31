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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Никарагуа признает оккупированные территории Украины частью России, - президент Ортега

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что его правительство признает аннексию Россией территорий Украины.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.

Об этом он 30 июля написал в письме Путину, передает местная газета El 19 digital, информирует Цензор.НЕТ.

Ортега в письме выразил поддержку "героической борьбе, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО".

Также Никарагуа выразила солидарность с российскими военными и публично поддержала цели так называемой "спецоперации" РФ против Украины.

"Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемонистскими государствами, над фашизмом. Победа России - это победа человечества. От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в письме Ортеги к Путину.

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Если это заявление Ортеги примет официальный характер, Никарагуа может стать первой страной, которая официально признает аннексию Россией четырех украинских областей в 2022 году.

В МИД Украины заявление президента Никарагуа пока не комментировали.

Автор: 

Никарагуа (19) оккупация (10238) россия (96737) территориальная целостность (242) война в Украине (5425)


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Топ комментарии
+9
Напевно велику партію наркоти закупили рашисти в Нікарагуа, тому бонусом визнання окупованих територій.
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31.07.2025 16:54 Ответить
+6
Хоче бабла. Або перенаправлення танкерів тіньового флоту. Тільки у кацапів з баблом не так райдужно. А танкери можуть і не доплисти. Тому Ви праві - нафіга воно йому? 🤔
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31.07.2025 16:58 Ответить
+5
можеш навіть себе трахнути
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31.07.2025 17:04 Ответить
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От нагуя воно йому? - а Гондурас шо каже?
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31.07.2025 16:53 Ответить
Хоче бабла. Або перенаправлення танкерів тіньового флоту. Тільки у кацапів з баблом не так райдужно. А танкери можуть і не доплисти. Тому Ви праві - нафіга воно йому? 🤔
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31.07.2025 16:58 Ответить
За все платят расейские пенсионеры, они будут жрать говно - но главное чтобы никарахуа признала дамбас!
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31.07.2025 16:58 Ответить
Мабуть ***** обіцяв дати відсмоктати
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31.07.2025 17:00 Ответить
Напевно велику партію наркоти закупили рашисти в Нікарагуа, тому бонусом визнання окупованих територій.
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31.07.2025 16:54 Ответить
А пингвинов, коренным населением Антарктиды! Только когда пингвины доплывут до никарагуи, а Антарктиду захватят кацапы, не плачте!
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31.07.2025 16:55 Ответить
Треба йому самокат подарувати.
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31.07.2025 16:55 Ответить
Угу, білет на кобзона.
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31.07.2025 17:43 Ответить
Ортега вообще коммуняка безбашенный.В принципе,насрать ему в глотку и не искать на карте,где юто его никарагуа.
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31.07.2025 16:58 Ответить
там нормальних країн не так багато : Аргентина, Парагвай, Колумбія, ну ще Перу та Чилі.

всі решта хтознащо, ні честі ні совісті
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31.07.2025 17:00 Ответить
Що воно прицюцьковате меле!!!???
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31.07.2025 17:00 Ответить
Що скажеть те і меле
хіба він відомий якимось досягненнями? Тому й підставляє зад путіну бо розумом нічого ніколи не отримає
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31.07.2025 17:27 Ответить
можеш навіть себе трахнути
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31.07.2025 17:04 Ответить
,,ВЕЛИКИЙ ПУП" цей ортега , аж страшно .
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31.07.2025 17:05 Ответить
3,14 -дарас здається вже старий, я ще в дитинстві чув про цих сандіністів, бо весь час про них торочили по ЦТ-1, і воно ж здохне, мабуть, через кілька років. Як в таких 3,14-дарах формується ненависть до країн, про які вони навіть не чули, допоки їхня сатанинська Московщина не вирішила їх знищити і поглинути.
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31.07.2025 17:06 Ответить
Це Йухло-ортега, как и ВВХ 25 лет на президентской табуретке.
Саупадение?
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31.07.2025 17:08 Ответить
шо таке взагалі нікарагуа? я не знав шо це країна навіть, думав просто жопа якась на планеті земля. Але здивований шо там живуть настільки дешеві шалави )
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31.07.2025 17:08 Ответить
Нікарагуа придумав Кастро.
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31.07.2025 17:34 Ответить
Поки великі демократії думають,як не образити путіна....Нікарагуа,як північні корейці почне присилати своїх військових вбивати українців...Дуже не смішно....
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31.07.2025 17:08 Ответить
Украина в ответ должна отказатся от того что признает Никарагуа отдельной страной.
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31.07.2025 17:09 Ответить
Підарагуа
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31.07.2025 17:09 Ответить
Скільки ***** обіцяв за це і чого? А взагалі то добре, Чим більше отримають метиси від *****, тим меньше залишиться зайвехромосомним
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Нікарагуа у 2024 році становив 17,843 мільярда доларів США, що ставить країну на 127 місце у світі. ВВП на душу населення у 2024 році склав 2673 долари США, що відповідає 134-му місцю у світі.
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31.07.2025 17:09 Ответить
Ортега мабуть дозу перевищив,тепер має допуск до тіла *****,до очка.
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31.07.2025 17:14 Ответить
Цей пі..р ще живий? хай іде в ср..у.
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31.07.2025 17:17 Ответить
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31.07.2025 17:17 Ответить
Я так розумію, що Україна має у відповідь як мінімум - негайно розірвати всі дипломатичні зв'язки з Нікарагуа і ввести проти Нікарагує всі можливі санкції.
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31.07.2025 17:26 Ответить
БОЖЕ шо ж тепер нам робити!
НІКАРАГУА визнала КАРАУЛ!
Де купити кордоба!?
До речи, хто заважає ВРУ визнати Нікарагуа частиною Гондураса?
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31.07.2025 17:30 Ответить
!!!!!!!!!!!!! СУПЕР!!!
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31.07.2025 17:44 Ответить
Це центрально американське непорозуміння входить до світових ізгоїв вісі зла ,добрі в кацапів друзі : нікарагуа, кндр, іран , білорусь теророристи і маргінали ,жаль що над цієї зграєю кінчених відморозків стоїть комуністичний Китай.
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31.07.2025 17:34 Ответить
Питання у тому, що вони таки член ООН і перші, хто визнав території України кацапськими. Це прецедент. Досі навіть Білорусь такого не робила...
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31.07.2025 17:44 Ответить
І скільки ця падла заробила у ху...ла. Мабуть фсб йому почесний псевдонім дало. А ху...до призначило його своєю любимою жінкою. Бульбафюрер в ах....є. Медведєв як заспокійливе вручили відро стекломою. Дерьмо воно і в Нікарагуа дерьмо
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31.07.2025 17:36 Ответить
Когда-то в школах вымогали "на помощь Никарагуа". И правит там все тот же Даниэль Ортега.
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31.07.2025 17:39 Ответить
З розуму з'їхати можна. Цей хрєн там керує ще з часів "розвиненого" срср.
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31.07.2025 17:43 Ответить
 
 