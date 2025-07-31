Никарагуа признает оккупированные территории Украины частью России, - президент Ортега

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.

Об этом он 30 июля написал в письме Путину, передает местная газета El 19 digital, информирует Цензор.НЕТ.

Ортега в письме выразил поддержку "героической борьбе, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО".

Также Никарагуа выразила солидарность с российскими военными и публично поддержала цели так называемой "спецоперации" РФ против Украины.

"Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемонистскими государствами, над фашизмом. Победа России - это победа человечества. От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в письме Ортеги к Путину.

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Если это заявление Ортеги примет официальный характер, Никарагуа может стать первой страной, которая официально признает аннексию Россией четырех украинских областей в 2022 году.

В МИД Украины заявление президента Никарагуа пока не комментировали.