Никарагуа признает оккупированные территории Украины частью России, - президент Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.
Об этом он 30 июля написал в письме Путину, передает местная газета El 19 digital, информирует Цензор.НЕТ.
Ортега в письме выразил поддержку "героической борьбе, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО".
Также Никарагуа выразила солидарность с российскими военными и публично поддержала цели так называемой "спецоперации" РФ против Украины.
"Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемонистскими государствами, над фашизмом. Победа России - это победа человечества. От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в письме Ортеги к Путину.
Если это заявление Ортеги примет официальный характер, Никарагуа может стать первой страной, которая официально признает аннексию Россией четырех украинских областей в 2022 году.
В МИД Украины заявление президента Никарагуа пока не комментировали.
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всі решта хтознащо, ні честі ні совісті
хіба він відомий якимось досягненнями? Тому й підставляє зад путіну бо розумом нічого ніколи не отримає
Саупадение?
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Нікарагуа у 2024 році становив 17,843 мільярда доларів США, що ставить країну на 127 місце у світі. ВВП на душу населення у 2024 році склав 2673 долари США, що відповідає 134-му місцю у світі.
НІКАРАГУА визнала КАРАУЛ!
Де купити кордоба!?
До речи, хто заважає ВРУ визнати Нікарагуа частиною Гондураса?